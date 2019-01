Onderzoeksraad voor Veiligheid onderzoekt overboord geslagen containers

De Onderzoeksraad voor Veiligheid opent een onderzoek naar het overboord slaan van 291 containers van de MSC Zoe begin deze maand. Dat meldt de instantie donderdagmiddag.

De Raad wil vooral weten welke gevolgen het overboord slaan van de containers heeft voor de omgeving en zal ook de vaarroute van het vrachtschip precies in kaart brengen. Daarmee richt het orgaan zich vooral op de lokale situatie in het Nederlandse kust- en Waddengebied.

Het onderzoek naar de oorzaak van het incident zelf en de gebeurtenissen aan boord van de MSC Zoe wordt geleid door Panama. Het containerschip voer onder de vlag van dat land. De OVV zal samenwerken met de Panamese autoriteiten.

De OVV is zondag al begonnen met een verkennend onderzoek in het Duitse Bremerhaven, waar het containerschip sinds 3 januari ligt. Onderzoekers hebben het schip geïnspecteerd en spraken kort met de kapitein en personeel aan boord. Dat moest uitwijzen of de containers inderdaad in Nederlandse wateren zijn gevallen, zodat de Raad zich over de zaak kon buigen.

Reder aansprakelijk gesteld

Het vrachtschip verloor aan het begin van dit jaar een groot aantal containers - 291 in totaal, zo blijkt uit de laatste telling. De meeste daarvan zijn naar de zeebodem gezonken. Op de Waddeneilanden spoelde vorige week de inhoud van de containers aan. De kusten lagen bezaaid met vracht en piepschuim, het leger werd ingezet om het strand van Schiermonnikoog op te ruimen.

Er liggen nog 271 containers op zee. Met de berging daarvan wordt vrijdag begonnen.

Vorige week werd bekend dat het Openbaar Ministerie een strafrechtelijk onderzoek heeft ingesteld naar het voorval, dat wordt uitgevoerd door de Maritieme Politie en de Inspectie Leefomgeving en Transport. De reder is al aansprakelijk gesteld voor de schade die is veroorzaakt door de aangespoelde containers en vracht.

Woensdag stuurden de burgemeesters van de Waddeneilanden een gezamenlijke brief naar de Tweede Kamer. Zij willen meer toezicht op containervervoer op de Noordzee.