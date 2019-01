Onderzoek naar rol advocaten bij gesprek Holleeder en De Vries

De Amsterdamse orde van advocaten onderzoekt de gespreksopname die het Openbaar Ministerie (OM) deze week heeft toegevoegd aan het strafdossier van Willem Holleeder. Op die band was te horen hoe de crimineel in 2011 een uur lang belde met journalist Peter R. de Vries. De twee spraken elkaar via een ‘geheime lijn’, die slechts is bedoeld voor communicatie tussen advocaat en cliënt, bleek eerder deze week.

Evert Jan Henrichs, deken in Amsterdam, wil verder geen mededelingen doen over zijn onderzoek. Dit vanwege de mediagevoeligheid van de zaak, en omdat deze nog onder de rechter is. Holleeder staat sinds februari vorig jaar terecht op verdenking van het opdracht geven voor vijf liquidaties in het Amsterdamse milieu.

Bedreiging

Het telefoongesprek volgde op een vertrouwelijke brief die Holleeder vanuit de gevangenis aan De Vries schreef. De journalist belde vervolgens met een toestel van Holleeders toenmalige advocaat Stijn Franken om zo te voorkomen dat het OM mee kon luisteren. Het onderzoek van de deken, toezichthouder op de bij de zaak betrokken advocaten, zal zich onder meer daarop concentreren.

In de brief, die volgens justitie “zeer belastend” is, had Holleeder geschreven zich bedreigd te voelen door advocaat Bénédicte Ficq. Die verdedigde zijn voormalig compagnon Dino S. in het Passage-proces. Holleeder vreesde voor zijn leven. Ficq zou Holleeder als getuige hebben willen oproepen in het proces tegen haar cliënt. In het gesprek dat Holleeder daarover met De Vries voerde zou hij verder op de relatie tussen hem en S. in zijn gegaan, en het driemanschap dat ze met de in 2011 geliquideerde Stanley Hillis vormden.

Het kantoor van Ficq heeft woensdag laten weten “met enthousiasme” in te zijn gegaan op de uitnodiging van deken Henrichs.