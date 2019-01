Onderzoek naar R. Kelly na zes uur lange documentaire

Naar aanleiding van de documentairereeks Surviving R. Kelly starten de openbaar ministeries in de Amerikaanse staten Georgia en Illinois een strafrechtelijk onderzoek naar R&B-zanger R. Kelly. De zes uur lange documentaire werd afgelopen weekend, verspreid over drie avonden, uitgezonden op de Amerikaanse tv-zender Lifetime. In meer dan vijftig interviews werden beschuldigingen van grootschalig misbruik van veelal minderjarige vrouwen door de 52-jarige zanger en muziekproducent R. (Robert) Kelly besproken.

Ruim 2 miljoen kijkers zagen de film. Meldpunten voor seksueel misbruik in de Verenigde Staten zeiden na de uitzending 20 procent meer meldingen te hebben ontvangen. Verschillende artiesten, onder wie Lady Gaga, hebben excuses aangeboden voor eerdere samenwerking met Kelly en beloofd om de muziek met Kelly van de streamingdiensten zoals Spotify te verwijderen. Er is een online petitie gestart om RCA Records, onderdeel van Sony Records, Kelly’s platencontract te laten ontbinden.

Dat Kelly, zanger van R&B hits zoals I Believe I can fly en tekstschrijver van Michael Jacksons You are not alone, niet eerder van zijn voetstuk is gevallen, leidde tot veel felle discussies op internet. Volgens Dream Hampton, de producent van Surviving R. Kelly, is het uitblijven van consequenties onderdeel van de structurele achterstelling van vrouwen met kleur. Op Twitter schrijft Hampton: „Ik kan niet één beroemdheid noemen die drie decennia lang meisjes en vrouwen heeft kunnen uitbuiten, slaan, dwingen tot seksuele handelingen met vreemden, filmen zonder toestemming en ze de toegang tot voedsel, bewegingsvrijheid en contact met hun ouders heeft kunnen ontzeggen. Niet één.”

dreamhampton dream hampton https://t.co/iroolgeD2J I cannot name a single celeb who for three decades has preyed on girls & women, beat them, forced them into sex acts w/strangers, filmed them without consent, denied them food, movement and contact with their parents. Not one. This whataboutism theme is pathetic #SurvivingRKelly 5 januari 2019 @ 16:14 Exactly! We’ve been knowing. I can name a handful of more celebrities like Robert Kelly. But many of them get a pass. — Francis D Murnaghan (@PushinWeight) January 5, 2019 Volgen

Hampton hoopt dat er vanuit de #MeToo-beweging – in 2006 door de Afro-Amerikaanse Tamara Burke gestart – meer steun uit kan gaan naar vrouwen met kleur. Ze ziet een hogere drempel voor zwarte vrouwen om misbruik aan te kaarten. „Er is een bijzondere vorm van schaamte onder zwarte vrouwen,” zegt Hampton in een interview met Vice Broadly, „waarbij men de zwarte man niet wil aangeven binnen een juridisch systeem dat ze als onrechtvaardig, corrupt, historisch racistisch en negatief gericht op zwarte mannen ervaren.”

Lees ook: ‘I Admit’, zingt R. Kelly, zonder echt iets toe te geven

Kelly is in een rechtszaak in 2008 aangeklaagd voor het vervaardigen van kinderporno met de destijds 12-jarige Stephanie Edwards. Een getuige die toen door R. Kelly’s advocaten in diskrediet werd gebracht (Lisa van Allen) wordt in de documentaire opnieuw aan het woord gelaten. Hoewel Kelly toendertijd werd vrijgesproken, worden er nu naar aanleiding van Surviving R. Kelly dus nieuwe onderzoeken gestart. Drie andere zaken eindigden met schikkingen.

In een reactie op de documentaire heeft Kelly aangekondigd dat hij de serie niet zal bekijken en dat hij iedereen die er een bijdrage aan heeft geleverd zal aanklagen. Of de documentaire in Nederland verschijnt is niet duidelijk.