OM: Terreurverdachten stonden ‘te popelen’ aanslag te plegen

Van het leveren van kunstmest tot een wapentraining in een vakantiehuisje: de politie is met een zeer vergaande infiltratieactie een Arnhemse terreurcel binnengedrongen. Het Openbaar Ministerie (OM) kwam donderdag tijdens de regiezitting met meer details naar buiten over de zaak tegen zes mannen die eind september 2018 werden aangehouden tijdens een grote politieactie.

De in Irak geboren Hardi N. (34) wordt door het OM gezien als leider van de groep. Hij werd benaderd door een politie-infiltrant, die zich voordeed als aanslagplanner. Het kwam tot een ontmoeting waarin Hardi N. zou hebben gezegd met een groep een aanslag te willen plegen, met behulp van bomvesten en automatische geweren.

Popelen

“Hij zei dat hij stond te popelen om iets te ondernemen en dat hij al erg lang heeft gewacht”, citeerde de officier van justitie tijdens de zitting uit het verslag van de infiltrant. N. deed ook ,,zeer specifieke bestellingen” bij de agent, zei de officier van justitie: behalve vesten en geweren wilde N. ook granaten en een autobom hebben, om die te laten ontploffen op een niet nader genoemd festival.

De politie leverde honderd kilo kunstmest aan N., afgeleverd in een geparkeerde auto bij de Mediamarkt in Breda. Vervolgens werd de infiltrant op 18 september, op eigen verzoek, voorgesteld aan de rest van de groep in een park. Een ,,cruciale ontmoeting” volgens het OM, omdat ze daar als groep over de aanslag zouden hebben gesproken. Nadat de infiltrant hen wapens leverde in een vakantiehuisje in Weert, werd de groep meteen aangehouden. Een verdachte probeerde bij zijn aanhouding te schieten op de politie, maar kwam er toen pas achter dat het wapen onklaar was gemaakt.

Wapens

Volgens het OM was de wapenlevering nodig om het vertrouwen van de verdachten te winnen: een undercoveragent zou normaal gesproken nooit wapens overhandigen. De officier benadrukte dat de infiltrant zelf nooit plannen heeft geopperd voor een aanslag, maar dat dit vanuit de verdachten zelf kwam. ,,Van uitlokking is in deze zaak geen sprake geweest; in de verste verte niet”, zei de officier.

De verdediging stelt echter dat de verdachten werden ,,gepusht” door de undercoveragent. Zij zagen hem zelfs als hun ,,opdrachtgever”, komt naar voren uit afgeluisterde gesprekken. ,,Zonder het optreden van de politie zouden deze feiten niet gepleegd zijn”, zei advocaat Serge Weening, die hoofdverdachte Hardi N. bijstaat. Hij wees erop dat de officier van justitie de verdachten verwijt wapens voorhanden te hebben gehad. ,,Maar de officier was zelf leverancier van die wapens”. Ook kwam de infiltrant ,,ongevraagd met het idee om die jongens te trainen”, zei Weening.

Het OM stelt dat dankzij de infiltratieactie Nederland een aanslag bespaard is gebleven. ,,Hoe anders zou dit geweest zijn als de verdachten door een ánder geholpen zouden zijn”, zei de officier. ,,Dan hadden we waarschijnlijk wel te maken gehad met een aanslag waar vele doden te betreuren zouden zijn.” Het OM heeft het einddossier nog niet klaar; ook de politie-infiltrant zal nog worden gehoord. Wanneer de zaak inhoudelijk voor de rechtbank komt, is nog niet bekend.