‘Ik was letterlijk gebiologeerd door een tekening van Arie de Groot’

Arie de Groot (1937-2016) was een Rotterdamse kunstenaar, hij maakte vooral abstracte tekeningen. Zijn ogenschijnlijk eenvoudige, aanvankelijk in terughoudende kleuren uitgevoerde composities waren het resultaat van wat hij ‘gezocht toeval’ noemde: een veeg van een kwast, een druppel verf, een toevallige kras. Arie de Groot overleed aan een hartstilstand, vlak voordat het Rotterdamse platform voor hedendaagse kunst TENT in samenwerking met Museum Boijmans Van Beuningen in de zomer van 2016 een solo-tentoonstelling aan hem wijdde.

Joost Hesseling: „Dertig jaar geleden zat ik aan bij een vergadering waarin onze uitgeverij geen grote rol hoefde te spelen. Dat zou me ook niet gelukt zijn, want ik was letterlijk gebiologeerd door een tekening die daar hing. Mijn vrouw en ik zijn daarna gaan kijken in de galerie die hem vertegenwoordigde. We vielen meteen voor een werk van twee bij drie meter, in roze-roden en zwarten.

Joost Hesseling (76) en Madeleine Klis (72), uitgevers in Haarlem, kochten een werk van Arie de Groot uit 1985. In 2018 „voor een vriendenprijs” gekocht bij een vriendin van de overleden kunstenaar.

„We houden van de directheid van tekeningen: gevoelens en gedachten blijven onverbloemd en onuitwisbaar op het papier achter. Arie’s werk raakte ons erg, zodoende zijn we meer van hem gaan verzamelen, in allerlei maten. En langzaam maar zeker zijn we ook bevriend geraakt met hem en zijn vrouw, Hilde. Uiteindelijk hadden we twintig werken van Arie, die als schenking zijn aanvaard door Museum Boijmans Van Beuningen.

„Toen mailde Hilde ons: een vriendin ging verhuizen naar een kleine flat, en net als wij had zij dertig jaar geleden een groot werk gekocht, dat helaas niet mee kon naar die kleine flat. Ze zocht iemand die het zou willen overnemen, zodat ze zeker wist dat het bij een liefhebber terecht zou komen.

„En nu hebben wij het. Het verrassende is: wij vonden het eerste werk dat we kochten altijd het meest emotionele werk dat we van Arie kenden. Maar dat lijkt nu bijna weloverwogen vergeleken bij dit werk, zo onstuimig is de rechterhelft van deze stralende, achtdelige tekening.”