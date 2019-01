Mexico: 21 lichamen gevonden vlak bij grens VS na gevecht bendes

In de buurt van een Mexicaans dorpje vlak bij de grens met de Verenigde Staten hebben de autoriteiten woensdag 21 lichamen aangetroffen, waarschijnlijk van bendeleden die bij een groot gevecht om het leven zijn gekomen. Dat melden persbureaus AP en Reuters en de Mexicaanse krant La Jornada donderdag op basis van de Mexicaanse overheid.

De lijken lagen bij de toegangspoort van een boerderij in de omgeving van de plaats Ciudad Miguel Alemán. Agenten gingen daar kijken nadat burgers hadden gemeld dat ze lichamen hadden zien liggen. Ter plekke vond de politie de lijken, die vrijwel allemaal zwaar verbrand of verkoold waren. Nog wel te zien was dat de doden camouflagepakken en kogelvrije vesten droegen. Sommige lijken zaten in vijf uitgebrande auto’s, andere lagen op de grond.

Het gebied rond Ciudad Miguel Alemán staat onder controle van het Golfkartel, één van de partijen in de uiterst bloedige drugsoorlog die Mexico al jaren teistert en waarbij tienduizenden doden zijn gevallen. Een rivaliserende bende, het Kartel van het Noordoosten, zou echter bezig zijn met een poging het Golfkartel uit het gebied te verdrijven.

Gevaarlijke regio

Ciudad Miguel Alemán ligt aan de Rio Grande, de rivier die de grens vormt tussen de VS en Mexico. Aan de andere oever, op Amerikaanse bodem, ligt het dorp Roma (Texas). Het gebied om het Mexicaanse stadje heen, de staat Tamaulipas, is een van de gevaarlijkste regio’s van het land. Bendes vechten er om transportroutes voor drugs naar de VS, maar ook om de controle over de smokkel van migranten die de Amerikaanse grens willen oversteken.

De Amerikaanse president Donald Trump bezoekt donderdag de Texaanse stad McAllen, op zo’n honderd kilometer afstand van het bloedbad in Mexico. Hij komt daar om de grens te bekijken, middenin zijn campagne voor een muur tussen Mexico en de VS. De Democraten in het Congres weigeren het daarvoor benodigde geld vrij te maken, waardoor Trump nu al ruim drie weken de geldkraan voor de overheid dichtgedraaid houdt.