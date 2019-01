Door rustiger te rijden met harde banden de uitstoot verlagen

Het klinkt te mooi om waar te zijn. Een besparing van tientallen procenten aan CO 2 -uitstoot in het wegverkeer. En zonder dat daarvoor een extra Tesla, waterstofauto of verplichte fietsritjes nodig zijn.

Hoe dan? Door wat rustiger en slimmer te rijden. Eigenlijk zoals de Doeks uut Hasselt het een jaar of tien geleden in reclamespotjes uitlegden. Zij waren, als persiflage op de Dukes of Hazzard, het gezicht van de overheidscampagne Het Nieuwe Rijden. Die campagne zou een vervolg krijgen, want in 2013 werd in het Energieakkoord afgesproken dat er „een langdurige campagne” zou komen „om de wenselijke verandering in mobiliteitscultuur te stimuleren”. Sinds die tijd is hier weinig meer van vernomen. Het kabinet-Rutte I concentreerde zich vanaf 2010 vooral op een hogere maximumsnelheid. En dat is jammer, vindt voormalig ambtenaar Martin Kroon, want dankzij een rustiger rijstijl en een lagere maximumsnelheid liep het verbruik sinds 1988 terug. Na 2010 was er amper nog aandacht voor milieubewuster rijden.

Het goede nieuws is dat de CO 2 -uitstoot nog steeds eenvoudig kan worden beperkt. Wie in de tweede versnelling van een gemiddelde benzineauto 60 kilometer per uur rijdt, rijdt 1 op 8. Wie die afstand in zijn vijfde versnelling aflegt, rijdt de helft zuiniger. Sneller opschakelen dus. Andere tips: met zachte voet het gaspedaal behandelen, raampjes dicht, harde banden en op tijd de airco uit.

Die tips kunnen leiden tot tientallen procenten zuiniger rijden. Dan is het, weet Kroon als instructeur van Het Nieuwe Rijden, heel goed mogelijk om in de buurt te komen van de fabrieksopgave van het verbruik. Als die opgave tenminste eerlijk tot stand is gekomen. Het verbruik van de zakelijke automobilist – daarover bestaan voldoende gegevens – zit nu nog 40 procent boven die fabriekscijfers.

Een reclame van de campagne rond de Doeks uut Hasselt van ongeveer tien jaar geleden.