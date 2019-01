Meer dan tachtig arrestaties in matchfixing-zaak Spanje

De Spaanse politie heeft 83 mensen opgepakt in een grote matchfixing-zaak. Onder hen zijn 28 professionele tennisspelers, één zou afgelopen jaar hebben meegedaan aan de US Open. Dat heeft het Europese politieagentschap Europol, die de Spaanse politie bijstond in de zaak, donderdag bekendgemaakt. De arrestanten zouden een criminele organisatie vormen en professionele tenniswedstrijden manipuleren.

Volgens Europol hebben de verdachten onder meer tennisspelers omgekocht zodat zij bepaalde resultaten behaalden tijdens wedstrijden. Ook zouden zij “de identiteiten van duizenden burgers” hebben misbruikt om te wedden op wedstrijden waarvan zij de uitslag vooraf al wisten. Hoe zij dit precies hebben gedaan, is onduidelijk.

Armeens

Zeker een deel van de groep heeft een Armeense achtergrond, meldt Europol. Welke tennisspelers betrokken waren bij de matchfixing, is niet bekendgemaakt. Volgens de BBC zijn zeker 97 internationale wedstrijden gemanipuleerd door de groep.

De politie heeft op de dag van de arrestaties ook elf huiszoekingen verricht. Hierbij is 167.000 euro cash in beslag genomen, evenals een vuurwapen, creditcards, vijf dure auto’s en vele documenten die mogelijk als bewijs kunnen dienen tegen de arrestanten. Ook zijn de bankrekeningen van 42 personen bevroren.

Tennis is gevoelig voor matchfixing omdat maar één speler omgekocht hoeft te worden om een wedstrijd te manipuleren. Ook is het lastig te zien of een speler opzettelijk verliest, stelt een gokexpert van de University of Liverpool.

Op beelden van de Spaanse politie is te zien hoe gespecialiseerde eenheden een huis binnenvielen.