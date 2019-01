Man in Venlo ligt urenlang op ‘sissende’ granaat uit Tweede Wereldoorlog

Een man in het Limburgse Venlo heeft in de nacht van woensdag op donderdag urenlang op een granaat in zijn tuin gelegen uit angst dat deze zou ontploffen. Hij kwam het explosief uit de Tweede Wereldoorlog tegen toen hij een dag eerder aan het graven was.

In eerste instantie besloot de man het voorwerp weer te bedekken met zand. Woensdagavond hoorde hij echter een sissend geluid en sloeg hij alsnog alarm. Hij wierp zich op de granaat en belde de politie. Die zette de omgeving af en evacueerde tientallen bewoners van de flats in de straat.

De man moest op de granaat blijven liggen terwijl de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) het voorwerp onderzocht. In de tussentijd werd hij warm gehouden met dekens.

Geen explosief materiaal

Uiteindelijk bleek dat de granaat niet kon ontploffen omdat er geen explosief materiaal in zat. Na bijna drie uur kon de man van de granaat af en werd hij voor controle naar het ziekenhuis gebracht. Nadat de EOD de omgeving weer veilig had verklaard konden alle geëvacueerde bewoners weer huiswaarts, meldt Veiligheidsregio Limburg-Noord.

Volgens de EOD ging het om een brisantgranaat uit de Tweede Wereldoorlog. Dat soort explosieven richt schade aan doordat de scherven van het omhulsel na ontploffing met grote kracht in het rond vliegen. De EOD heeft het voorwerp meegenomen voor verder onderzoek.