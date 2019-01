Man aangehouden om verdachte pakketjes Australië

De politie in Australië heeft iemand opgepakt die verdachte post zou hebben verstuurd naar diplomatieke posten in Melbourne, Canberra en Sydney. De 48-jarige man werd aangehouden in het stadje Shepparton, op ruim zevenenhalf uur rijden van Sydney.

De federale politie zegt ervan uit te gaan dat de verdachte thuis gevaarlijke stoffen produceerde, die hij ingepakt en wel in 38 pakketten naar zeker tien consulaten en ambassades verstuurde. Onder meer de vertegenwoordiging van India, Spanje, Duitsland en Zuid-Korea kregen deze week post van hem, bleek woensdag. De man moet zich in de loop van donderdag melden voor een rechtbank in Melbourne, meldt de politie van de deelstaat Victoria, en kan tot tien jaar celstraf krijgen.

De politie laat weten tot nu toe 29 van de bompakketjes te hebben onderschept, en laat de inhoud daarvan nu nader onderzoeken. Er is nog een aantal pakketten niet bezorgd, maar daarvan is volgens de Australische politie duidelijk wie de geadresseerden zijn. Er zijn voorzorgsmaatregelen genomen en er is, laat men weten, geen gevaar voor de openbare orde.

Naar het Argentijnse consulaat in Sydney, dat maandag werd ontruimd, zouden drie zakken met glasvezel en gestuurd zijn.