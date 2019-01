KPN-merken Telfort, XS4ALL en Yes Telecom verdwijnen

De KPN-merken Telfort, Telfort Zakelijk, XS4ALL en Yes Telecom gaan “op termijn” verdwijnen. Dat heeft moederbedrijf KPN donderdag bekendgemaakt. Door de stap zal hoogstwaarschijnlijk “werk vervallen”, zegt een woordvoerder desgevraagd. Hoeveel banen op de tocht staan, is onduidelijk. Wanneer de titels precies verdwijnen, is ook nog niet bekend.

De beslissing lijkt een reactie op de vele ontwikkelingen die de laatste tijd plaatsvonden in telecomland. In 2016 fuseerden de mobiele provider Vodafone en kabelmaatschappij Ziggo tot de joint venture VodafoneZiggo, om beter te kunnen concurreren met KPN - nog altijd de marktleider. Vorig jaar werd bekend dat ook de mobiele netwerken T-Mobile en Tele2 samen verder gaan.

Het lijkt erop dat KPN zijn merk wil verstevigen door onbekendere merken als Yes Telecom van de hand te doen. Ook kan het bedrijf met de stap besparen op zaken als marketing en fysieke winkels. De woordvoerder wil geen uitspraken doen over de te verwachten kostenbesparingen. “Dat zullen we in de kwartaalcijfers terugzien.”

Prijzen

De keuze is daarnaast in lijn met de plannen die KPN eind vorig jaar bekendmaakte. Toen zei topman Maximo Ibarra zijn bedrijf te willen simplificeren. Ibarra stelde destijds onder meer dat KPN in de toekomst minder verschillende producten zou gaan aanbieden.

Het is onduidelijk wat het besluit betekent voor de prijzen van KPN-producten. De woordvoerder stelt dat KPN in “alle marktsegmenten” blijft bedienen, zij wil geen uitspraken doen of er mogelijke prijsstijgingen of -dalingen aan zitten te komen.