Hevige sneeuwval ontregelt opnieuw delen van Duitsland en Oostenrijk

De hevige sneeuwval van afgelopen week zorgt nog steeds voor grote problemen in delen van Duitsland en Oostenrijk. Delen van de Duitse deelstaat Beieren liggen plat en het Duitse leger helpt met sneeuwruimen, zo meldt onder meer de Duitse krant Die Welt.

Volgens de krant heeft vooral het zuidoosten van Duitsland met problemen te kampen. De ruim driehonderd inwoners van het stadje Berchtesgaden bij de grens met Oostenrijk zijn bijvoorbeeld afgesloten van de buitenwereld. Op veel plaatsen in de Alpen rijden geen treinen en zijn de wegen afgesloten in verband met omvallende bomen, die het gewicht van de sneeuw niet kunnen dragen. Bij de Beierse stad München kwam door een omgevallen boom deze week nog een 7-jarige jongen om. In heel Beieren zijn veel scholen dicht.

In twee gemeenten in de zuidoostelijke deelstaat helpt het leger om daken en wegen sneeuwvrij te maken. Daken dreigen namelijk in te storten onder het gewicht van de sneeuw. Met rupsvoertuigen worden eten en medicijnen naar ingesneeuwde gebieden gebracht. In Tsjechië, in gebieden aan de grenzen met Oostenrijk en Duitsland, zitten nog eens 9.000 huishoudens zonder stroom.

Een bord in de Oostenrijkse gemeente Vordernberg waarschuwt mensen voor lawines. Foto Erwin Scheriau/APA Ook in het Oostenrijkse Vordernberg: een man maakt op een kerkhof een pad vrij. Foto Erwin Scheriau/APA Het station van het Duitse stadje Berchtesgaden wordt sneeuwvrij gemaakt. Foto Erwin Scheriau/APA In Duitsland wordt een locomotief ‘uitgegraven’. De trein stond al drie dagen stil door het winterweer. Foto Klaus-Dietmar Gabbert/DPA In Beieren doet een man een poging een pad door de sneeuw te maken met een sneeuwblazer. Foto Lukas Barth-Tuttas/EPA ‘Geen toegang’, staat er op dit ingesneeuwde verkeersbord op de weg naar het station van het Duitse Berchtesgaden. Foto Andreas Gebert/Reuters Duitse koeien moeten het doen met een ingestorte schuur in Weidenberg. Het dak kon het gewicht van de sneeuw niet dragen. Foto News5/DPA Het winterweer levert behalve problemen ook idyllische plaatjes op, zoals hier in een park in de Duitse stad München. Foto Christof Stache/AFP Een auto op een spekgladde weg bij München. Foto Matthias Schrader/AP Een dik pak sneeuw op en rondom een schuurtje in Weyarn, in de Duitse deelstaat Beieren. Foto Matthias Schrader/AP Photo

Ook in Oostenrijk zijn volledige dorpen afgesloten. Sinds dit weekend kwamen daar minstens zeven mensen om het leven door het winterweer, onder wie twee Duitsers. De twee werden apart van elkaar overvallen door lawines tijdens het wintersporten in Vorarlberg, een westelijke deelstaat.

Op woensdag kwam ook een 16-jarige Oostenrijker om het leven door een lawine. De jongen was aan het skiën met zijn ouders in het bekende wintersportoord St. Anton am Arlberg, in de Oostenrijkse Alpen. Naar schatting heeft het winterweer in Europa de afgelopen week aan 17 mensen het leven gekost. De Oostenrijkse minister van Toerisme zei donderdag dat er voor wintersporters vooralsnog geen gevaar dreigt, zolang zij niet van de piste gaan. Het hevige winterweer houdt voorlopig nog aan, bericht persbureau AP.

In Zwitserland stortte donderdag een deel van een hotel in. Er vielen drie gewonden: