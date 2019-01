Het is best moeilijk om vader te zijn

Als je om je heen kijkt, zie je in Nederland maar weinig vaders voor hun baby zorgen. En dan bedoel ik niet af en toe een flesje, of met de wagen lopen, maar het échte zorgen. Dus het ‘24 uur per dag met de ellebogen in de poep-gevoel’, ‘het ontplofte huiskamer en ik ben nergens aan toe gekomen-syndroom’ en de keiharde ‘baby-bootcamp- beleving’ – er zijn amper vaders die de ‘uitdaging aangaan’.

Sommige mensen zeggen dat mannen niet voldoende ruggengraat hebben om voor baby’s te zorgen. Maar als ik zie hoe ze een aflevering van Voetbal Inside vol kunnen houden, lijkt me dat een kulargument.

Wat ik ook wel eens hoor, is dat mannenhanden te groot zouden zijn voor baby’s. Dat zei een man tenminste ooit tegen me. Je komt met je vingers niet in die plooitjes en dan gaat het daar schimmelen, zei hij en hij keek erbij of hij het over schaamluis had.

Ander argument: dat mannen niet gevoelig genoeg zouden zijn voor baby’s. Maar als je dan Beau van Erven Dorens op tv over zijn zonen hoort, of een man in volle toewijding een piepklein schroefje uit een IKEA-bed ziet draaien, weet je dat ook dát onzin is. Mannen komen trouwens overal met hun vingers in, maar dat terzijde.

Het zíjn ook allemaal kulargumenten, zegt emeritus hoogleraar pedagogiek van de Universiteit van Amsterdam Louis Tavecchio als ik hem erover bel. „Er is geen enkel bewijs dat mannen minder goed voor baby’s kunnen zorgen dan vrouwen, dat blijkt ook uit onderzoek”, zegt hij. Zeker, mannen kunnen geen borstvoeding geven en geen kind baren. Maar daarmee heb je de onmogelijkheden wel gehad, zegt Tavecchio.

Het is best jammer dat zo weinig mensen dit weten. Vooral de Nederlandse overheid heeft geen idee. Die stimuleert vaders om zo snel mogelijk na de geboorte van hun kind weer aan het werk te gaan – ze krijgen vijf dagen betaald verlof en moeders vier maanden. En dan zijn er natuurlijk nog de moeders die hun man verbieden aan hun baby te komen omdat hij de luiers altijd verkeerd vastplakt en de bazen die mannen uitlachen als ze meer vrij willen voor hun baby. Je moet als man van goeden huize komen als je in Nederland ook écht vader wilt zijn.

Wat zonde is, is dat er daardoor amper nagedacht wordt hoe het anders zou kunnen. Dat als mannen en vrouwen allebei voor hun baby zorgen, dat fijner voelt, bijvoorbeeld. En dat de vrouw daardoor ook eerder herstelt. Dat het loont om geld te investeren in die eerste maanden, omdat het het mooiste project is wat je ooit samen zult ondernemen.

En dan is het ook nog beter voor het kind, zegt Louis Tavecchio, als vader en moeder vanaf de geboorte even diep met hun poten in het bluswater staan. Daardoor krijgt het kind een betere band met beide ouders, ontwikkelt het zich evenwichtiger en krijgen vrouwen vertrouwen dat ze het aan hun man kunnen overlaten.

Al die dreumesen, peuters, kleuters, pubers, studenten en volwassenen die in de eerste weken louter door hun moeders zijn opgevoed: die zijn niet meer te redden en voor altijd gedoemd. Maar als het gaat om al die kinderen die nog in zaadleiders, eileiders en baarmoeders zitten zou ik zeggen: vaders, pak ze op zodra ze geboren zijn. Het leven kan soms zo simpel zijn.

Vaders zijn nodig.