Vers op tafel uit de keuken van de super

Op het aanrecht dampt een ovenschaal met gegrilde groenten, op het fornuis suddert een pan met uiensaus. Chef-kok Leendert Klaassens roert even en richt zich dan weer op de grote glazen beker die voor hem staat. „De dressing voor de pad thai”, zegt hij, terwijl hij een voor een de ingrediënten toevoegt.

Ongeveer vijf uur staat Klaassens nu al te koken, wisselt hij van pan naar pan, van schaal naar schaal. Maar geen enkel gerecht is op dit moment écht af. Het is allemaal nog voorbereidend werk, mise-en-place zoals dat in de horeca heet. Pas in de avond, als de eerste bestellingen binnenkomen, maakt hij van al die losse onderdelen één gerecht. Dan krijgt hij ook hulp van twee andere koks.

Deze woensdag en donderdag is het voor Klaassens nog proefdraaien. Alleen collega’s van Albert Heijn kunnen dan een bestelling plaatsen. Maar vanaf vrijdag gaat AH vanuit deze keuken in Amsterdam-West warme maaltijden bezorgen in een flink deel van Amsterdam. Elke avond van 17 tot 21 uur, onder de naam ‘Allerhande Kookt’. Het bedrijf werkt daarbij samen met de koeriers van Thuisbezorgd en Deliveroo, die de gerechten op hun website aanbieden.

Hooguit een halfuur na bestelling moeten die maaltijden bezorgd zijn. Veel tijd hebben de koks ’s avonds dus niet. Maar meer dan een paar minuten hebben ze ook niet nodig, zegt Klaassens. Hij doet het voor met een paddenstoelenrisotto. Even opwarmen in de pan, de rijst in een kartonnen bakje scheppen en afmaken met wat lente-ui en geraspte Parmezaan. „Kijk eens, eet smakelijk!”

Het aanbod bestaat uit acht hoofdgerechten, uit verschillende wereldkeukens. Op de kaart staan onder meer lasagne, curry, rendang en hutspot – stuk voor stuk goedlopende gerechten uit het AH-tijdschrift Allerhande, die thuisbezorgd tussen de 7,50 en 12,50 euro gaan kosten. Daarnaast kunnen klanten ook salades, sushi, flammkuchen, desserts en drinken bestellen. In feite verschilt Allerhande Kookt daarin dus niet van andere restaurants, zegt Klaassens. „Het enige verschil is dat onze klanten niet hier zitten, maar twee kilometer verderop.”

Het is een initiatief dat past binnen een grotere trend: supermarkten willen niet meer alleen een plek zijn waar consumenten naartoe gaan voor hun dagelijkse boodschappen. Want de klant winkelt steeds vaker op andere plekken en eet steeds vaker elders en anders. Wie aan die klanten wil blijven verdienen, moet zich als bedrijf dus aanpassen aan hun gedrag.

Marktcijfers Omzetgroei eten en drinken 1,7% Supermarkten 6,5 % Horeca 20,1% Thuisbezorging eten, inclusief bezorgen boodschappen Bron cijfers: FSIN, 2018.

Voor de consument die wel boodschappen wil, maar niet zijn karretje door de drukke winkelpaden wil drukken, heeft Albert Heijn bijvoorbeeld al jaren thuisbezorging. En voor wie op weg naar een afspraak snel een broodje of salade wil halen zijn er de gemakswinkels van AH to go. Wel zelf koken, maar niet willen nadenken over het recept? Sinds een paar jaar is er de maaltijdbox.

Geen zin om in de keuken te staan

Ook de supermarkten zelf zullen er in de toekomst heel anders uitzien, voorspelde AH-directeur Wouter Kolk vorige maand in een interview met Het Financieele Dagblad. Producten zoals schoonmaakmiddelen en dierenvoeding, die klanten net zo makkelijk online kunnen kopen, gaan steeds meer plaatsmaken voor verse etenswaren. En er komen meer eethoeken, waar klanten hun zojuist aangeschafte maaltijd meteen kunnen opeten.

In verschillende Nederlandse steden is de eerste stap al gezet. In elf grote winkels heeft Albert Heijn nu een Bakery Café, voor koffie, taartjes en broodjes, of een Deli Kitchen, waar klanten maaltijden, salades of pizza’s kunnen laten samenstellen. En Albert Heijn is niet de enige: concurrent Jumbo heeft op zes plekken reusachtige Foodmarkten, waar het aanbod aan verse maaltijden in het restaurantgedeelte mag worden opgegeten.

Met het maken en bezorgen van maaltijden gaat Albert Heijn nu ook de klant bedienen die wel thuis wil eten, maar geen zin heeft om in de keuken te staan. Het is een markt die razendsnel groeit, becijferde FoodService Instituut Nederland (FSIN) eind vorig jaar. Volgens het onderzoeksplatform lieten Nederlanders in 2018 voor 3,2 miljard euro aan eten thuisbezorgen, ruim 20 procent meer dan een jaar eerder.

„Wij willen zijn waar de klant is”, stelt Carlijn Olthof, bij Albert Heijn verantwoordelijk voor onder meer de eethoeken en Allerhande Kookt. „En die wil de ene dag boodschappen doen en de volgende dag iets bestellen.” Die twee combineren zit er voorlopig overigens niet in, zegt ze. Maar dat hoeft ook niet. „Boodschappen doen is meestal iets dat je vooruit plant, een maaltijd bestellen meer een impuls.”

Over het aanbod bij Allerhande Kookt is uitgebreid overlegd, stelt Olthof. Lang niet alle gerechten uit de Allerhande zijn geschikt om te bezorgen. Een maaltijd moet bijvoorbeeld goed tegen een stootje kunnen, lang warmte vasthouden en er ook nog een beetje smakelijk uitzien om het moment dat de klant het bakje opent. Een biefstuk is dan geen optie, zegt ze. „Die wil je warm uit de pan.”

Bij het samenstellen van de kaart is dus veel getest, vult chef-kok Klaassens haar aan. „We zijn zelfs met van die koeltassen buiten geweest. Dan liepen we een poosje rond en keken we hoe gerechten eruit kwamen.”

De locatie in Amsterdam is voorlopig de enige, maar als de dienst aanslaat wil Albert Heijn ook op andere plekken maaltijden gaan bezorgen. In deze keuken is de capaciteit om circa vijfhonderd gerechten per dag te maken – meer koelruimte is er niet. Klaassens: „Bij gewone restaurants is het: vol is vol. Bij ons is het: op is op.”