‘Fiat Chrysler schikt voor ruim 560 miljoen euro in dieselschandaal’

Fiat Chrysler heeft een schikking getroffen van meer dan 650 miljoen dollar (ruim 560 miljoen euro) met de Amerikaanse autoriteiten in een zaak over dieselfraude. Dat meldt persbureau AP op basis van bronnen rond de zaak. Volgens de Amerikaanse milieudienst EPA heeft de autobouwer ‘sjoemelsoftware’ gebruikt in meer dan 104.000 jeeps en pick-ups.

De Italiaans-Amerikaanse autobouwer zou voor de schikking ongeveer 311 miljoen dollar (269 miljoen euro) aan boetes moeten betalen aan de staat Californië, waar de zaak speelt. Verder moet Fiat Chrysler eigenaren van de auto’s voor 280 miljoen dollar (242 miljoen euro) compenseren én 72 miljoen dollar (62 miljoen euro) uittrekken voor schikkingen in andere Amerikaanse staten.

Fiat Chrysler, ook bekend als FCA, heeft de aantijgingen altijd ontkend. Het bedrijf stelt dat alle software die gebruikt wordt legaal is en dat het nooit de intentie heeft gehad wetten te breken.

Dit is anders bij FCA’s Duitse collega Volkswagen, die in 2015 toegaf bewust ‘sjoemelsoftware’ te hebben gebruikt om emissietesten te omzeilen. De zaak kostte de autobouwer uiteindelijk meer dan dertig miljard dollar (zo’n 26 miljard euro). Ook kreeg oud-topman en sleutelfiguur Oliver Schmidt zeven jaar celstraf. Zijn collega ingenieur James Liang moest voor drie jaar achter de tralies.