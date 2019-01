Air France gaat stoppen met budgetmaatschappij Joon

Air France heeft donderdag het einde aangekondigd van Joon, de budgetdochter van het Franse luchtvaartconcern die nog maar een jaar bestaat. Klanten en investeerders “vonden het moeilijk het merk Joon te begrijpen”, zegt Air France in een persbericht. Dat Joon en Air France naast elkaar bestonden, “verzwakte” volgens de Fransen bovendien het merk van het moederbedrijf.

De activiteiten, vliegtuigen en circa zeshonderd personeelsleden van Joon worden ingelijfd door Air France. Wanneer die operatie begint en moet zijn afgerond, zegt het luchtvaartbedrijf niet. Tot de overname is voltooid, blijft Joon gewoon vluchten uitvoeren. Daarna neemt Air France de Joon-boekingen over.

Joons eerste vlucht was in december 2017. Drie maanden eerder presenteerde Air France het merk als een goedkoop maar kwalitatief hoogstaand alternatief voor zijn eigen vluchten. Het Franse bedrijf wilde met Joon jongeren tussen de 18 en 35 aantrekken, om zo weer eens groei te realiseren. Cabinepersoneel op witte sneakers en in felblauwe, informele poloshirts moesten het hippe en jeugdige imago van Joon bestendigen. Om kosten te besparen kregen de stewards en stewardessen minder betaald dan bij Air France.

Kleine vloot

Al vlak na de aankondiging van Joon twijfelden luchtvaartkenners aan de levensvatbaarheid van de maatschappij. Joon moest gaan concurreren met Europese aanbieders van goedkope vluchten zoals Easyjet en Ryanair, en ook met spelers uit het Midden-Oosten zoals Emirates en Qatar Airways. De Franse maatschappij heeft met 28 vliegtuigen echter een veel kleinere vloot dan haar concurrenten.

De budgetmaatschappij heeft het Parijse vliegveld Charles de Gaulle als thuisbasis en vliegt niet op Nederlandse bestemmingen. Wel doet Joon Europese steden als Praag, Rome en Oslo aan. Sinds dit voorjaar voert het bedrijf ook vluchten uit naar verder weg gelegen locaties, zoals Brazilië, India en Zuid-Afrika.

Joon was het geesteskind van voormalig Air France-topman Jean-Marc Janaillac. De laatste tijd zongen er al geruchten rond dat Janaillacs opvolger, de Canadees Ben Smith, wilde stoppen met de pas opgerichte dochteronderneming.