Advies aan Hof: vergeetrecht op internet geldt alleen in EU

Europese burgers die op het internet ‘vergeten’ willen worden, hebben daar alleen binnen de EU recht op. Dat adviseert advocaat-generaal Maciej Szpunar donderdag aan het Europees Hof van Justitie, meldt persbureau Reuters.

Het gaat om een verduidelijking van een uitspraak van het Hof uit 2014. Het Hof bepaalde toen dat belastende zoekresultaten zoals wraakporno moeten worden verwijderd uit zoekmachines zoals Google, als een individu daarom vraagt. Het gaat dan bijvoorbeeld om ernstige laster of internetpesterijen.

De zaak kwam aan het rollen door een conflict tussen Google en de Franse toezichthouder voor privacy, de Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) uit 2015. De zoekmachine haalde toen op verzoek zoekresultaten uit haar Franse versie, maar deze waren bijvoorbeeld via de gelokaliseerde Amerikaanse versie nog wel vindbaar. Via een omweg waren de zoekresultaten voor Europeanen dus alsnog toegankelijk.

Het leidde tot een boete van 100.000 euro, opgelegd door de Franse toezichthouder. Daarop spande de zoekgigant een zaak aan tegen de Franse privacywaakhond. De Franse Raad van State verwees weer door naar de Europese rechter.

Lees ook: ‘Vergeetrecht’ wordt op het web lang niet altijd toegekend

Belang van publiek toegankelijke informatie

Met het voorlopig advies, wat in de praktijk vrijwel altijd door het Hof wordt gevolgd, krijgt Google dus gelijk. De zoekmachine hoeft de koppelingen niet uit al haar gelokaliseerde versies te halen, het vergeetrecht heeft alleen betrekking op Europese domeinen van Google.

Volgens de advocaat-generaal moet het vergeetrecht worden afgewogen tegen rechten zoals privacy, maar ook tegen bijvoorbeeld het belang van publiek toegankelijke informatie. Privacyorganisatie Bits of Freedom ziet die twee kanten ook:

“We vinden het fijn dat mensen regie kunnen hebben over hoe grote zoekmachines als Google hen in beeld brengen. Er zijn schrijnende voorbeelden bekend van mensen wier leven bepaald wordt door de zoekresultaten. Aan de andere kant is er het risico dat individuen onwelgevallige informatie over zichzelf weg laten halen. Wat we niet zien zitten, is dat Google mag bepalen of het verzoek in eerste instantie wordt gehonoreerd. Gelukkig kunnen burgers dit altijd nog voor een rechter laten komen, die maakt dan een afweging tussen het individuele en het publieke belang.”

Organisaties die de vrijheid van meningsuiting bewaken, hebben zich eerder juist uitgesproken tegen de Europese bepaling omdat volgens hen daarmee het recht van vrije toegang tot informatie in het geding komt. Sinds het recht bijna vijf jaar geleden in werking trad, zou Google miljoenen verzoeken hebben ontvangen om bepaalde informatie te verwijderen, schrijft de Britse krant The Guardian.