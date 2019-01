Oud-burgemeester Cohen leidt ‘oorlogscommissie’ schadevergoedingen NS

Oud-burgemeester van Amsterdam Job Cohen leidt de commissie die namens spoorbedrijf NS schadevergoedingen gaat uitkeren aan overlevenden en nabestaanden van de Holocaust. Dat meldt persbureau ANP donderdag. Eind november vorig jaar beloofde NS aan hen individuele tegemoetkomingen te zullen uitkeren.

Het spoorbedrijf zou volgens historici aan de transporten van Joden zo’n 2,5 miljoen euro hebben verdiend. Cohen, ook oud-staatssecretaris namens de PvdA, is voorzitter van de onafhankelijke ‘Commissie Individuele Tegemoetkoming Slachtoffers WOII Transporten NS’, die donderdag voor het eerst bij elkaar kwam. De commissie moet de komende tijd gaan bepalen wie er recht heeft op een schadevergoeding van NS vanwege de oorlog. Nabestaanden en slachtoffers krijgen geen monument of een gedenkteken maar een geldbedrag. De hoogte daarvan moet nog worden vastgesteld.

Tegen EenVandaag zegt Cohen dat het proces mogelijk een half jaar of zelfs langer in beslag zal nemen. Naast de PvdA’er maken ook juriste en mensenrechtenactiviste Lilian Gonçalves, historica Ellen van der Waerden en advocate Eva van Ingen deel uit van de commissie. Volgens de NS kijkt de commissie op basis van “morele gronden” wie een schadevergoeding moet krijgen.

Het onderzoek van de commissie is indirect het resultaat van een eis van Holocaustoverlevende Salo Muller. Zijn ouders werden tijdens de Tweede Wereldoorlog afgevoerd en vermoord. Muller, oud-fysiotherapeut bij Ajax, verwijt de NS miljoenen verdiend te hebben aan het transport van Joden, Roma en Sinti naar kamp Westerbork in Drenthe. Vanuit daar werden zij naar concentratie- en vernietigingskampen gebracht. In 2005 bood NS al openlijk excuses aan voor zijn rol in de oorlog.