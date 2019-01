Woningaanbod blijft achter bij vraag

2018 was een recordjaar. Donderdag presenteert makelaarsvereniging NVM cijfers van de Nederlandse woningmarkt over het afgelopen kwartaal én jaar, maar nu al is duidelijk dat nooit eerder huizen voor een hogere prijs (292.000 euro) werden verkocht dan in 2018. En niet sinds lange tijd (2000) werden woningen zo snel (in 40 dagen) van de hand gedaan. Ook daalde het aantal transacties de eerste negen maanden van 2018 (en het half jaar daarvoor) tot er nog maar 1 procent van het totale Nederlandse woningbestand te koop stond: zo’n 63.500 huizen.

Nu de NVM de balans opmaakt voor 2018, is er een mooie gelegenheid om vooruit te kijken: kunnen we nog zo’n jaar verwachten op de woningmarkt?

De vraag naar woningen blijft groot en het aanbod blijft daarbij achter, is de verwachting van makelaar Jerry Wijnen, voorzitter van de Makelaarsvereniging Amsterdam. „De bevolking groeit harder dan het aantal huizen dat wordt neergezet. De bouwproductie neemt weliswaar toe, maar niet snel genoeg.”

De huizenprijzen zullen daardoor blijven stijgen. ABN Amro bracht woensdag een rapport uit met de prognose dat huizen in 2019 6 procent meer waard zullen worden. „Dat komt naast de krapte ook doordat de rente laag is en laag blijft”, zegt woningmarkteconoom Philip Bokeloh van de bank. Hij voorziet geen monetair beleid waardoor de rente zal stijgen.

Bovendien groeit de economie, zij het in mindere mate dan vorig jaar, zegt Bokeloh. „Ik verwacht dat het bruto binnenlands product komend jaar stijgt en dat de inkomens meestijgen.” Ook Wijnen ziet een instorting van de verhitte woningmarkt niet gebeuren. „Al verwacht ik wel dat de temperatuur wat daalt.”

Er zijn voorzichtige signalen van een kentering. Zo neemt het aanbod van huizen in Amsterdam iets toe, zegt makelaar Wijnen. „Al zijn dat vooral huizen in een hoger prijssegment, die altijd duur verhuurd zijn. De groep die dat kan betalen droogt op. Zelfs expats kunnen huurprijzen van meer dan 2.000 euro per maand niet opbrengen. Omdat de huizen nu voor een mooie prijs verkocht kunnen worden, komen ze op de markt.” Wijnen verwacht dat 2019 een beter jaar zal worden om een huis te kopen dan vorig jaar. „Er zal meer te kiezen zijn.”

Toch blijft het vinden van een huis moeilijk in 2019, denkt directeur Rob Mulder van Vereniging Eigen Huis. Hij wijst op de toegenomen concurrentie op de woningmarkt van beleggers en expats. „Als je in 2019 een huis zoekt en je slaagt erin een huis te kopen, dan is dat een felicitatie waard.”

Is het dan wel verstandig om een huis te kopen op het hoogtepunt van de markt? Mulder bekijkt het anders. „Als je een huis koopt om in te wonen, is dat meteen voor een paar jaar. Dan ben je minder gevoelig voor schommelingen in de prijzen.” Bovendien liggen de huizenprijzen „in reële waarde [rekening houdend met inflatie, red.]” nog onder het niveau van 2008, van vóór de crisis, zegt Mulder.

Lees ook: Wie gaat er bouwen voor de middenklasse?

Niet dat dat de maatstaf moet zijn, maar het zegt wel iets.” Krijg je dus de kans om een huis te kopen en je kunt het betalen, wil hij maar zeggen, „dan moet je dat doen”.

De aanhoudende druk op de woningmarkt biedt ook kansen, ziet Rijksbouwmeester Floris Alkemade, adviseur van de Rijksoverheid op het gebied van ruimtelijke ontwikkeling. „Er is een bouwopgave van 1 miljoen woningen. Dat biedt de gelegenheid om te experimenteren met nieuwe woontypen.” Op die manier kan woonbeleid tegelijkertijd een oplossing bieden voor het woontekort, maar ook voor het verduurzamingsvraagstuk en de vergrijzing, meent Alkemade.

„Juist tijdens de crisis zijn daarvoor allerlei mooie ideeën ontstaan. In 2019 moeten we die gaan testen”, zegt hij. Alkemade waarschuwt voor het snelle economische succes dat op de loer ligt. „We moeten het kortetermijndenken van de groeiende economie weerstaan en lessen uit de crisis toepassen. Alleen zo doorbreken we een woonbeleid van rennen en stilstaan.”