‘Voormalig Nissan-topman Ghosn is belastingplichtig in Nederland’

Carlos Ghosn, de van belastingfraude beschuldigde Renault-topman en voormalig ceo van Nissan, is niet in Frankrijk maar in Nederland belastingplichtig. Dat meldt de Franse krant Libération op basis van anonieme bronnen.

Sinds half november zit Ghosn in een Japanse cel op verdenking van belastingfraude als baas van Nissan. Hij wordt ervan verdacht om omgerekend zo’n 40 miljoen euro minder inkomsten te hebben opgegeven dan hij in werkelijkheid zou hebben ontvangen. Ook zou hij miljoenen betaald hebben aan een Saoedische zakenman in ruil voor hulp bij het verkrijgen van een lening om de kosten van verlieslatende investeringen te dekken.

Volgens Libération zou Ghosn sinds 2012 in Nederland in plaats van Frankrijk belastingplichtig zijn, omdat sindsdien de vermogensbelasting in dat land onder toenmalig president Hollande werd verhoogd. In dat jaar zou hij zich ook hebben geregistreerd op een woonadres in Nederland, hetzelfde adres als dat van Renault-Nissan BV. Dat is de Nederlandse holdingmaatschappij van de alliantie tussen de twee autofabrikanten.

Tijdens de eerste hoorzitting dinsdag verklaarde hij onschuldig te zijn en ten onrechte wordt vastgehouden “op basis van ongegronde en ongefundeerde beschuldigingen”. Hij wordt vastgehouden in een kleine, kale cel en mag alleen contact hebben met zijn advocaten en medewerkers van het consulaat. Geboeid en met een touw rond zijn middel verscheen hij in de rechtbank.

