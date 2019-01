Verkoop regenboogvlaggen schiet omhoog in reactie op Nashville-verklaring

De verkoop van regenboogvlaggen bij twee van de grotere Nederlandse vlaggenproducenten is flink toegenomen sinds zaterdag bekend werd dat zo’n 250 Nederlandse orthodoxe protestanten de omstreden Nashville-verklaring hebben getekend. Het conservatief-christelijke pamflet neemt stelling tegen homoseksualiteit en transgenders. Uit protest hesen verscheidene overheidsinstellingen en kerken de regenboogvlag, sinds de jaren 70 een internationaal symbool voor homo-emancipatie en trots van de lhbtiq+ gemeenschap.

Vlaggenleveranciers merkten de afgelopen drie dagen dat de vlag bijzonder in trek is. De Dokkumer Vlaggen Centrale (DVC), een grote vlaggenproducent in Friesland, verkocht twintig keer zoveel regenboogvlaggen als vorig jaar op 7, 8 en 9 januari. Waar in 2018 gedurende die drie dagen in totaal tien regenboogvlaggen werden verkocht, zijn dat er dit jaar bijna tweehonderd. De Vlaggen Centrale is verbonden aan het COC, de belangenvereniging van lhbt’ers. Een deel van de opbrengst van de verkoop van de Vlaggen Centrale gaat naar het COC, die op zijn website adverteert voor de vlaggen.

Maar ook andere vlagverkopers zagen de populariteit van de regenboogvlag toenemen. Bij Vlagonline in het eveneens Friese Gytsjerk verkopen ze gemiddeld per dag “twee à drie” regenboogvlaggen. De afgelopen drie dagen sleten ze er echter in totaal plots zo’n vijftig, vertelt werknemer Honnie Slijver. Afnemers zijn voornamelijk particulieren, maar ook verschillende overheidsinstellingen.

De eveneens grote producent Faber Vlaggen herkent de ontwikkeling niet. Het bedrijf heeft vanwege een ‘bug’ in het systeem echter geen exacte data. Bij het Amsterdamse Gays and Gadgets hebben ze ook geen verkoopcijfers, maar zagen ze de verkoop wel toenemen.

Nashville-verklaring

De Nashville-verklaring, die in 2017 werd opgesteld door fundamentalistische Amerikaanse christenen, stelt dat het huwelijk een verbond is “gesloten voor God door één man en één vrouw”. Volgens het document is het “in strijd met Gods heilige bedoelingen om jezelf bewust te willen zien als persoon met een homoseksuele- of transgenderidentiteit”. Zelfs het goedkeuren van homoseksualiteit of “transgenderisme” zou volgens de ondertekenaars zondig zijn.

Dat onder meer SGP-leider Kees van der Staaij en enkele professoren van de VU in Amsterdam zich achter de verklaring schaarden, leidde tot felle kritiek. Minister Ingrid van Engelshoven (Onderwijs, D66) noemde het document een “stap terug in de tijd”. René de Reuver, voorman van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN), sprak van een “theologisch eenzijdig en pastoraal onverantwoord” document.

SGP-fractievoorzitter Van der Staaij liet maandag weten dat hij, ondanks de storm aan kritiek, nog altijd achter de verklaring staat. De VU distantieerde zich van het document. Het Openbaar Ministerie maakte maandag bekend te zullen onderzoeken of de verklaring strafbare elementen bevat.

In onder meer Amsterdam, Arnhem, Utrecht en Doetinchem wapperde maandag uit protest de regenboogvlag voor het gemeentehuis. Weesp riep alle collega-gemeenten op aankomende vrijdag de meerkleurige vaan te hijsen.