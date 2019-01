Verdachte pakketjes bij consulaten in Australië

In meerdere consulaten in de Australische steden Melbourne en Canberra zijn woensdag verdachte postpakketten aangetroffen. De gebouwen zijn ontruimd, melden internationale persbureaus. De federale Australische politie doet onderzoek naar de pakketjes.

Het gaat om onder meer de consulaten van India, Spanje, Duitsland en Zuid-Korea. Die staan allemaal in Melbourne. Politie, ambulance en de brandweer zijn uitgerukt. De Vic Emergency website, waarop hulpdiensten van de deelstaat Victoria informatie voor het publiek verzamelen, maakt melding van zeker tien incidenten met betrekking tot “gevaarlijke stoffen”. Om welke stoffen het gaat, is nog niet bekend. Een aantal van de incidenten staat als “onder controle” aangemerkt, andere meldingen moeten nog worden onderzocht.

Asbest

Ook de consulaten van Griekenland, Frankrijk, Zwitserland, Nieuw-Zeeland en Pakistan (allemaal in Melbourne) zouden verdachte pakketten hebben ontvangen. ABC News citeert een werknemer van het Pakistaanse consulaat in Melbourne, die zei asbest te hebben aangetroffen in een enveloppe.

Volgens persbureau AP zijn vergelijkbare meldingen gemaakt in de Australische hoofdstad Canberra, maar is nog niet duidelijk om welke overheidsgebouwen of diplomatieke missies het daar gaat. De federale politie laat weten dat “de omstandigheden rondom deze incidenten” worden onderzocht.

Op maandag werd het Argentijnse consulaat in Sydney geëvacueerd. Daar zouden drie zakken met glasvezel en asbest naartoe zijn gestuurd.