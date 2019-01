Van profvoetballer tot hitman

In een roes rijdt Andy S. op donderdag 29 maart 2018 naar Amsterdam vanuit zijn woonplaats Hilversum. Hij parkeert zijn zwarte Seat bij het bedrijf Knibbe Lettering en wacht op een bankje bij de receptie op de komst van zijn doelwit: directeur Reduan. De dag daarvoor heeft hij ’s ochtends en ’s avonds ook al met een pistool in de aanslag voor het bedrijf staan wachten, maar toen is hij zijn doelwit misgelopen.

Nu ziet hij Reduan, een gescheiden vader van twee jonge kinderen, met een kopje koffie in de hand langs de receptie de trap oplopen naar de eerste verdieping.

Andy denkt niet meer na, hij doet. Hij loopt achter Reduan aan en schiet hem vanaf de trap drie keer in zijn lichaam. Reduan schreeuwt het uit van de pijn. Als Andy op de eerste verdieping aankomt. vuurt hij van dichtbij nogmaals drie kogels af. De 41-jarige Reduan sterft ter plekke aan verwondingen in zijn borst en hoofd.

Andy rent langs geschrokken medewerkers van het bedrijf de trap af naar buiten. Hij rijdt weg, zonder plan. Hij probeert verderop de zwarte vluchtauto in brand te steken maar dat mislukt. Met brandwonden aan zijn hand stapt hij in bus 391 richting Centraal Station in Amsterdam. Daar neemt hij de trein naar huis in Hilversum en gaat aan zijn werk bij een groothandelsbedrijf. Volgens zijn collega’s is Andy „wat afwezig”, maar verder merken ze niets aan hem.

Kamikaze

Als Andy die avond hoort dat zijn slachtoffer de broer is van Nabil B., de kroongetuige die belastend heeft verklaard over enkele kopstukken van de cocaïnemaffia, weet hij dat het „niet erger meer kon”. Hij heeft naar eigen zeggen zitten „wachten tot hij zou worden aangehouden”. In het criminele milieu noemen ze een huurmoordenaar als Andy S. een kamikaze, iemand die onder grote druk een moord uitvoert maar daarbij zo onprofessioneel te werk gaat dat hij wel gepakt moet worden.

Andy heeft een spoor van bewijzen achtergelaten. Op een handschoen op de plaats delict wordt zijn DNA gevonden. Dat zit ook op het wapen dat enkele dagen later in het water wordt gevonden en op de vluchtauto. Op beelden van bewakingscamera’s is goed te zien hoe Andy tot twee keer toe drie kogels afvuurt op zijn slachtoffer en hem neerschiet.

Omdat zijn DNA wegens een eerdere veroordeling voor huiselijk geweld in de database van de politie zit, wordt hij enkele dagen later aangehouden in zijn woning in Hilversum. Hij legt twee maanden daarna een bekennende verklaring af.

Ex-profvoetballer

Shurandy S. is op 15 mei 1978 geboren op Curaçao. Hij groeit op in Nederland, gaat naar het vwo en is een talentvol voetballer. Hij krijgt een contract bij HFC Haarlem waar hij eind jaren negentig een tiental wedstrijden speelt. Daarna stokt zijn professionele voetbalcarrière. Hij trouwt en gaat met zijn vrouw terug naar Curaçao. In zijn geboorteland gaat het fout: Andy gaat cocaïne gebruiken. Zijn vrouw krijgt genoeg van zijn verslaving en vertrekt met hun twee kinderen weer naar Nederland. Ook Andy komt terug maar ook hier staat zijn leven in het teken van cocaïne en depressies.

Andy heeft het gevoel dat hij heeft gefaald: als partner, als vader, als zoon en als broer. Hij heeft suïcidale neigingen. Wat hem daarvan weerhoudt is de hoop dat hij nog iets voor zijn kinderen kan betekenen, zo blijkt uit een psychologische rapportage

In het najaar van 2017, zo’n zes maanden voor de fatale schietpartij, wordt Andy benaderd met de vraag of hij tegen betaling bereid is mee te werken aan een liquidatie. Hij zegt ‘ja’ zonder na te denken, paranoïde en depressief door de cocaïne. De hoop dat het er nooit van komt, verdwijnt als Andy in januari van 2018 te horen krijgt dat hij een garagebox moet huren. „Toen kon ik niet meer terug”, vertelt Andy tijdens de behandeling van zijn zaak tegen de rechtbank.

Twee dagen voor de moord krijgt hij een foto van zijn slachtoffer Reduan, zijn naam en het adres van zijn bedrijf. Ook krijgt hij dan de wapens die hij voor zijn daad nog heeft uitgeprobeerd en wordt hem 100.000 euro in het vooruitzicht gesteld, geld dat Andy naar eigen zeggen nooit heeft ontvangen.

Daarna is Andy naar eigen zeggen in een tunnel terechtgekomen, al gebruikte hij in de dagen voor de moord geen cocaïne. „Ik wilde ervan af. Ik wist dat ik het niet zou redden. Ik zou doodgaan of gepakt worden door de politie. Ik leefde in een roes en zag geen uitweg.”

Op de dag van de moord krijgt hij nog twee telefoontjes van zijn opdrachtgevers. Dat hij nog andere moorden moest plegen, zoals het Openbaar Ministerie op basis daarvan vermoedt, ontkent Andy. Maar het is de vraag wat die ontkenning waard is. Uit alles blijkt dat hij bang is voor zijn opdrachtgevers en vreest dat hem hetzelfde lot wacht als kroongetuige Nabil B. Daar was geen bedreiging voor nodig: „Ik wist dat ik niet kon weigeren”, aldus Andy die zich realiseert dat „geen enkele straf” de pijn van de nabestaanden kan wegnemen. „Ik ben de minst belangrijke in deze zaak.”