Turkse krant moet artikelen over bedreigd raadslid deels rectificeren

De Turkse krant Sabah moet publicaties over het bedreigde Rotterdamse ex-CDA-raadslid Turan Yazir gedeeltelijk rectificeren op straffe van een dwangsom van 25.000 euro. Dat heeft de Rotterdamse rechtbank deze woensdag besloten in een bodemprocedure die was aangespannen door Sabah.

De Turkse krant moet rectificeren dat Yazir een „oplichter” zou zijn en dat hij vorig jaar namen van Turkse Nederlanders aan de politie zou hebben doorgegeven. Voor deze berichtgeving is „geen grond”, oordeelt rechter Pauline Hofmeijer-Rutten in het vonnis.

Na de rellen bij het Turkse consulaat in maart 2017 in Rotterdam plaatste de regeringsgezinde krant Sabah enkele artikelen over het Rotterdamse raadslid. Yazir werd hierna bedreigd en moest zijn werk als raadslid vier maanden neerleggen.

Yazir zou volgens de berichtgeving in Sabah de „imam voor Nederland” zijn van FETÖ, de Turkse naam voor de zogenoemde ‘terreurbeweging’ van geestelijk leider Fethullah Gülen. Die zit volgens Turkije achter de mislukte coup in 2016. Yazir werd omschreven als een oplichter en verrader die samenwerkte met de „racistische partij PVV”. De „FETÖ-verraders” zouden verder een Turks regeringsbezoek aan Nederland gesaboteerd hebben, wat uitmondde in de rellen bij het consulaat.

Persvrijheid

Bij de uitspraak heeft de Rotterdamse rechtbank de persvrijheid van Sabah moeten afwegen tegen de persoonlijke vrijheid van Yazir. De Turkse krant kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de bedreigingen jegens Yazir door derden die volgden op de berichtgeving, stelt de rechtbank daarbij.

Dat de Turkse krant het raadslid een aanhanger van Gülen noemt, acht de rechter rechtmatig. Yazir heeft in interviews zelf gezegd geïnspireerd te zijn door Gülen. Als politicus zou Yazir zich bewust moeten zijn geweest van deze uitlatingen. Ook staat het Sabah vrij om hem een „verrader” te noemen, omdat Turkije en Gülen op voet van oorlog staan.

De rechter acht het wel onrechtmatig dat Yazir door Sabah de geestelijk leider van de ‘terroristische organisatie’ in Nederland wordt genoemd. Hiervoor ontbreekt „feitelijke onderbouwing”, aldus de rechtbank. Maar opmerkelijk is dat Sabah deze uitlating niet hoeft te rectificeren, volgens het vonnis. De Rotterdamse rechtbank kon hier desgevraagd vooralsnog geen toelichting op geven.

Rectificatie

Sabah is gevestigd in Duitsland, maar de berichtgeving in de internetkrant was mede bestemd voor Turkse Nederlanders, aldus de rechtbank. Het Nederlandse recht, en niet het Turkse of Duitse, is daarom van toepassing, aldus het vonnis. De rectificatie moet binnen vier weken in het Nederlands op de Duitse website van Sabah worden geplaatst. Verder wordt Sabah veroordeeld tot het betalen van de proceskosten.