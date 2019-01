Eerste gesprekken China en VS eindigen positief

Handelsgesprekken China en VS afgerond, details nog niet bekend

Na drie dagen zijn de handelsgesprekken tussen de Verenigde Staten en China woensdag afgerond. Details over de uitkomst zijn nog niet bekendgemaakt, maar het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken liet weten later met een officiële verklaring te komen.

De Amerikaanse president Donald Trump liet zich dinsdag al positief uit over de gesprekken, die moeten voorkomen dat de handelsoorlog tussen de twee landen escaleert. Ook de Aziatische en Europese beurzen reageerden woensdagochtend positief in de hoop op een doorbraak in de onderhandelingen.

De besprekingen, die een dag langer duurden dan gepland, zijn een eerste stap naar de beëindiging van de handelsoorlog die begin 2018 tussen de twee landen begon. Voorafgaand aan de besprekingen deed China al een aantal concessies. Zo schrapte het land tijdelijk de heffingen op Amerikaanse auto's en beloofde het de import van sojabonen te hervatten. Ook zal China weer meer buitenlandse investeringen toestaan.

Begin december schortten de VS al de verhoging van importtarieven op Chinese goederen op en zetten plannen voor aanvullende heffingen niet door.