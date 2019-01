Surinaamse politie onderschept grote partij drugs in haven Paramaribo

De Surinaamse politie heeft dinsdag “enkele duizenden kilo’s” drugs onderschept in de haven van hoofdstad Paramaribo. Dat meldt persbureau ANP op basis van een politiewoordvoerder. Volgens de lokale nieuwswebsite Starnieuws gaat het om meer dan 2.300 kilo cocaïne. De drugs zouden verstopt zijn tussen zakken rijst.

De rijst en de coke zaten in acht containers die op het punt stonden geëxporteerd te worden. De autoriteiten hebben niet bekendgemaakt wat de bestemming van de vracht was. Volgens Starnieuws is de eigenaar van het rijstbedrijf opgepakt. Ook de de douane-beambte die de containers zou behandelen, is gearresteerd.

Paramaribo geldt tegenwoordig als een belangrijke doorvoerhaven voor drugs. Cocaïne uit landen als Colombia wordt van oudsher via de Caraïben naar Europa en de Verenigde Staten gesmokkeld, maar sinds een aantal jaar wordt ook de route via Suriname of Brazilië veelvuldig gebruikt om de drugs te vervoeren.

Bijna twee jaar geleden onderschepte de Amerikaanse kustwacht een recordvangst van 4,2 ton cocaïne voor de kust van Suriname. De drugs hadden een straatwaarde van 125 miljoen dollar (118 miljoen euro). De Amerikaanse drugsbestrijdingsorganisatie DEA sprak toen zijn zorgen uit over de toegenomen stroom van drugs uit Zuid-Amerika.