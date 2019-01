‘Saoedische krijgt officiële status als vluchteling’

De VN-vluchtelingenorganisatie heeft Australië woensdag officieel gevraagd asiel te verlenen aan de Saoedische vrouw die sinds afgelopen weekend vastzit in Bangkok. Rahaf Mohammed al-Qunun is op de vlucht voor haar familie.

De 18-jarige wordt naar eigen zeggen mishandeld door mannelijke familieleden. Al-Qunun heeft de islam afgezworen en heeft haar haar afgeknipt. Ze is bang te worden vermoord als ze nu terugkeert naar Saoedie-Arabië.

Ze was op weg naar Australië, maar bij een tussenstop in Bangkok werd haar paspoort afgenomen. Daardoor kon ze niet verder reizen. Al-Qunun verschool zich in een hotelkamer in Bangkok en deed via sociale media een oproep voor hulp. Van de Thaise autoriteiten mocht zij in het land blijven zolang haar asielaanvraag in behandeling was. De vluchtelingenorganisatie UNHCR stond ook garant voor haar veiligheid in Bangkok.

‘Asielaanvraag in overweging’

Woensdag heeft de UNHCR besloten om al-Qunun officieel de status van vluchteling toe te kennen, een beslissing die wordt toegejuicht door internationale mensenrechtenorganisaties, waaronder Amnesty International. De instantie heeft ook aan Australië verzocht de tiener op te nemen. Tegenover de BBC bevestigt een woordvoerder van het ministerie van Binnenlandse Zaken dat een dergelijk verzoek woensdag is ingediend. Al-Qunun had al een geldig visum voor Australië.

In een verklaring laat de Australische overheid weten dat het verzoek van de VN volgens de reguliere methode zal worden overwogen. Zo wordt ze nog door de Australische immigratiedienst gecontroleerd.