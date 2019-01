Rechter verbiedt staking bij autobouwer Nedcar

De staking van donderdag en vrijdag bij autobouwer VNL Nedcar mag niet doorgaan. Volgens de rechter in Maastricht zou de actie de werkgelegenheid in het Limburgse Born in gevaar brengen. Het bedrijf is in onderhandeling met BMW, de enige opdrachtgever van VDL Nedcar, over vervolgopdrachten na 2022.

Het personeel van het Limburgse bedrijf wilde via een staking betere arbeidsvoorwaarden afdwingen. Vakbondbestuurders van FNV Metaal en CNV rekenden op zeker 1.500 stakers. Na de aankondiging stapte VDL Nedcar naar de rechter.

Een woordvoerder van VDL Nedcar noemt de aangekondigde stakingsdagen, nummer tien en elf binnen zeven maanden tijd, “disproportioneel”. “De ervaring van vorige stakingen leert dat als er genoeg medewerkers het werk neerleggen, de hele productielijn stil komt te liggen”, zegt hij tegen NRC.

De stakingen zijn slecht voor de leverbetrouwbaarheid van VDL Nedcar, aldus de woordvoerder. Na de stakingen afgelopen jaar heeft BMW al de bestelling van enkele duizenden auto’s teruggenomen omdat Nedcar de vertragingen niet kon inlopen, aldus de woordvoerder. Daarop moest Nedcar de “flexibele schil” met zo’n duizend medewerkers terugbrengen.

Metaal-cao

De stakingen zijn onderdeel van een reeks van acties sinds juni in de Metalektro, de cao van de grootmetaal-sector waar naast autofabrikanten ook scheepsbouwers en elektrotechnische bedrijven onder vallen. FNV Metaal eist onder andere een jaarlijkse loonverhoging van 3,5 procent. Ook vinden de vakbonden de flexibilisering van banen in de sector met zo’n 150 duizend werknemers doorgeslagen. In juli legden werknemers van VDL Nedcar ook twee dagen het werk neer.

In oktober maakte VDL Nedcar bekend duizend banen te moeten schrappen als gevolg van minder bestellingen door BMW.