Provincie en gemeenten in beroep tegen gasbesluit Groningen

De Raad van State, de hoogste bestuursrechter, heeft in totaal 26 beroepsschriften tegen het nieuwe besluit voor de gaswinning in Groningen ontvangen. De beroepen komen onder meer van de provincie Groningen, negentien Groningse gemeenten en individuele burgers. Dat heeft de Raad woensdag bekendgemaakt.

Vorig jaar bepaalde minister Eric Wiebes (Economische Zaken, VVD) nog dat de gaswinning dit jaar terug moet naar 19,4 miljard kubieke meter. In maart 2018 besloot het kabinet al dat de gaswinning uit het Groningenveld uiterlijk in 2030 helemaal moet zijn stopgezet.

Volgens onder meer de provincie Groningen is dat niet genoeg. Zij maakte in december vorig jaar al haar beroep kenbaar, net als de gemeente Midden-Groningen. Aan RTV Noord liet de gemeente weten het beroep te hebben ingediend omdat de schadeafhandeling niet goed zou zijn geregeld.

Grote zaken bij de Raad

Het is nog niet precies duidelijk wanneer de beroepen door de Raad behandeld worden, mogelijk gebeurt dat in april. Het is overigens niet de eerste keer dat besluiten over gaswinning bij de Raad worden aangevochten. Eerdere beroepen leidden vrijwel altijd tot grote zaken, al waren er toen nog geen plannen om de winning terug te brengen tot nul.

Zo had Wiebes’ voorganger, oud-minister Henk Kamp (VVD), in 2015 de winning van 33 miljard kubieke meter gas nog toegestaan. Toen kwamen veertig bezwaarmakers in verzet, waaronder Groningse gemeenten en twee waterschappen. Later werd de maximale winning bijgesteld naar 21,6 miljard kubieke meter gas per jaar, maar ook dat besluit moest van tafel omdat de veiligheid van de Groningers niet genoeg had meegewogen.