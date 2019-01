Precies de lichtheid die Schubert geniaal maakt

Schubert was de eerste lievelingscomponist van René Jacobs, die als jongenssopraan verslingerd raakte aan zijn vocale muziek. Inmiddels is Jacobs (1946) een internationaal vermaard dirigent en ‘ontdekt’ hij de symfonische Schubert. Jacobs werkt samen met de eigenzinnige oudemuziekspecialisten van B’Rock en brengt zijn eigen diepgaande kennis van achttiende-eeuwse opera mee. Het resulteert in frisse, energieke opnames die precies de transparantie, lichtheid en wendbare sfeergevoeligheid bezitten die Schuberts liedkunst zo geniaal maakt. In een uitgebreid essay analyseert Jacobs de symfonieën en licht hij zijn keuzes toe – zo plaatst hij de eerste violen tegenover de houtblazers, zoals in Schuberts tijd niet ongewoon was. Hij creëert een mooi dynamisch klankbeeld. Eveneens niet te versmaden: herontdekte radio-opnames van de Unvollendete en de Vijfde door Claudio Abbado en de Wiener Philharmoniker, verschenen op Deutsche Grammophon.

Klassiek B’Rock & René Jacobs Schubert Symphonies 1 & 6 ●●●●●