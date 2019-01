Politieonderzoek: Toch geen dreiging bij kerkdienst Nijmegen

Uit politieonderzoek blijkt dat er toch geen sprake was van serieuze dreiging bij een kerk in Nijmegen. Zondag sloot de Servisch-orthodoxe kerk haar deuren, omdat er sprake zou zijn van een “gewelddadige dreiging”. Uit vervolgonderzoek van de politie blijkt dat niemand in gevaar was.

De Parochie Heilige Sava laste de kerstvieringen op zondagavond en maandagochtend af na de dreigmelding van de politie. De orthodoxe Kerst wordt gevierd op 7 januari. Voor de secretaris van de kerk, Goran Savic, was het niet duidelijk wat er precies aan de hand was. “De agent zei dat de dienst afgelast moest worden vanwege een dreiging”, zei hij tegen NRC. Ook de straat om de kerk heen werd afgesloten. De dreiging kon volgens Savic niet uit de eigen gemeenschap komen. “Wij zijn een heel vredelievende groep gelovigen, al zou je dat niet zeggen van Serven.”

Woensdag sloot de politie het vervolgonderzoek naar de vermeende dreiging af. Een man zou een “zeer vasthoudend” verhaal hebben verteld, met informatie dat de politie serieus rekening hield met “een gewelddadige dreiging”. Daarop besloot de politie het kerkbestuur te adviseren om de diensten af te lassen. Uiteindelijk bleek er geen sprake van een serieuze dreiging.