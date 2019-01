Oud-minister Israël bekent spionage voor vijand Iran

Een voormalige minister uit Israël heeft bekend te hebben gespioneerd voor aartsvijand Iran. Dat meldt het Israëlische ministerie van Justitie woensdag, aldus persbureau Reuters. De 62-jarige Gonen Segev sloot een strafdeal met het Openbaar Ministerie en moet in ruil voor zijn bekentenis elf jaar de gevangenis in.

Segev, die minister van Energie was in 1995 en 1996, werd in juni aangeklaagd omdat hij volgens de Israëlische veiligheidsdienst Shin Bet in 2012 gerekruteerd werd door Iran. Hij woonde in Nigeria toen hij door de Iraanse geheime dienst benaderd werd.

Hij zou een machine hebben ontvangen waarmee hij gecodeerde berichten kon versturen naar Iran. Op die manier verzond Segev informatie over onder meer “beveiligde terreinen in Israël”, de energiesector en “functionarissen in politieke en veiligheidsinstanties”. Later vloog hij volgens Shin Bet nog twee keer naar Iran voor geheim overleg met zijn contactpersonen.

Veroordeeld voor drugssmokkel

Segev, die tijdens zijn loopbaan kinderarts en boer was, zat eerder al vast voor een ander vergrijp. In 2004 werd hij opgepakt toen probeerde om ruim dertigduizend xtc-pillen vermomd als M&M’s van Nederland naar Israël te smokkelen. Hij werd toen veroordeeld tot vijf jaar celstraf en kreeg een verbod om als arts te werken. In 2007 kwam hij vervroegd vrij, waarna hij naar Nigeria verhuisde.

Israël en Iran zijn al lange tijd verwikkeld in een schaduwoorlog. Iran steunt shi’itische milities in de Gazastrook en Libanon, die militaire operaties uitvoeren tegen Israël. Tegelijkertijd beschuldigt Iran vijand Israël ervan dat het wetenschappers saboteert en liquideert die betrokken zijn bij het nucleaire programma van Iran.