Opnieuw verhoogt farmaceut de prijs van een weesgeneesmiddel

Novartis heeft een gepatenteerd middel tegen kanker meer dan vijf keer duurder gemaakt sinds de medicijnproducent het liet registreren als weesgeneesmiddel. Dat meldt het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde (NTvG) woensdag. Zo maakt een farmaceut opnieuw gebruik van de regels rondom medicijnen tegen zeldzame ziektes om extra winst te maken.

Die regelgeving voor weesgeneesmiddelen is ooit bedacht om farmaceuten ertoe te bewegen ook voor weinig voorkomende aandoeningen medicijnen te ontwikkelen. In de praktijk leidt de monopoliepositie die de farmaceuten door de wetgeving krijgen er echter toe dat ze de prijs enorm kunnen opstuwen. Voor patiënten die maar één middel tot hun beschikking hebben dat hoop biedt op genezing betaalt de samenleving - via zorgverzekeraars - de rekening toch wel.

20.000 euro per infuus

In het geval van Novartis gaat het om het middel lutetium-octreotaat, een medicijn dat in de jaren 80 en 90 werd ontwikkeld in het Erasmus Medisch Centrum onder leiding van toenmalig hoogleraar nucleaire geneeskunde Eric Krenning. Krenning verkocht het middel in 2010 aan de Franse farmaceut AAA, dat het liet testen. Toen het inderdaad effectiever bleek dan andere middelen, kreeg het bedrijf zowel in de Verenigde Staten als in de Europese Unie de “weesstatus” toegekend. Hierdoor verkreeg de farmaceut in de EU zeven en in de VS tien jaar lang een monopoliepositie.

In 2018 kocht de Zwitserse farmagigant Novartis de kleinere Franse collega op, waarna het bekendmaakte dat het medicijn 20.000 euro per infuus gaat kosten, plus 2.500 euro transportkosten. Het Erasmus MC en het UMC Utrecht boden dezelfde behandeling aan voor zo’n 4.000 euro per infuus. Meer dan vijf keer minder dus. In reactie op vragen van de NOS stelt Novartis de prijs van het medicijn gebaseerd te hebben “op de waarde ervan voor patiënten”.

‘Magistrale bereiding’

Nu mogen ziekenhuizen en apothekers het geneesmiddel ook zelf nog blijven maken, als ze dat in zeer kleine hoeveelheden doen. De vrees is echter vaak dat de farmaceut die over het patent beschikt een rechtszaak aanspant ondanks dat dit soort “magistrale bereiding” legaal is.

Omdat een rechtsgang veel tijd, geld en mankracht kost, wagen ziekenhuizen en apothekers het vaak niet de middelen zelf te produceren. In april werd duidelijk dat het AMC dit voor het eerst wél had aangedurfd in een poging de kosten voor patiënten met een zeldzame stofwisselingsziekte te drukken.

Bereiding voor een klein aantal patiënten vereist echter het gebruik van producten van hoge kwaliteit en farmaceut AAA (en daarmee Novartis) kocht in 2016 het bedrijf op dat, volgens haar eigen website, de enige lutetium-leverancier ter wereld is die volledig volgens de “good manufacturing practice”-voorschriften werkt. Dit zou betekenen dat Novartis eigenaar is van de enige leverancier van wie ziekenhuizen het essentiële lutetium mogen inkopen.