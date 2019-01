Ontvoerders vrouw steenrijke Noor eisen losgeld in cryptocurrency

De vrouw van een van de rijkste mensen in Noorwegen wordt al tien weken vermist. Criminelen vielen eind oktober het huis van Tom Hagen en Anne-Elisabeth Falkevik Hagen binnen en ontvoerden haar. De politie zegt dat er losgeld is geëist in de vorm van cyrptocurrency Monero, maar wil niet ingaan op de hoogte van het bedrag. Volgens de Noorse krant Verdens Gang zouden de ontvoerders voor 9 miljoen euro aan cryptomunten eisen.

Tom Hagen is rijk geworden met vastgoed en energie. Hij is onder meer een van de eigenaren van energiebedrijf Elkraft dat in heel Scandinavië stroom levert. Het Noorse tijdschrift Kapital schat zijn vermogen op 1,7 miljard Kronen, omgerekend zo’n 174 miljoen euro. Daarmee staat hij op nummer 172 van de vierhonderd meest rijke Noren.

Samen met zijn vrouw woont Hagen ten oosten van Oslo, op vijftig kilometer van de grens met Zweden. Op 31 oktober zou hij bij thuiskomst in Oslo een brief hebben gevonden waarin de ontvoerders dreigden zijn vrouw te doden als hij de politie bij de zaak zou betrekken.

De rechercheur die het onderzoek leidt zegt dat ze nu toch naar buiten treden met de zaak omdat er ondanks het onderzoek na 2,5 maand nog steeds geen verdachten in beeld zijn. De Noorse politie heeft steun gevraagd aan de internationale politieorganisaties Interpol en Europol.

Crypto-losgeld

Het is niet de eerste keer dat ontvoerders losgeld vragen in de vorm van cryptomunten. Eind 2017 werd in Oekraïne een Britse bitcoin-analyst vrijgelaten nadat er 830 duizend euro in bitcoins was betaald.

Ook cybercriminelen eisen cryptomunten als losgeld. Zo werden afgelopen zomer nog twee Nederlandse broers veroordeeld tot een taakstraf van 240 uur voor het afpersen van slachtoffers met zelfgebouwde ransomware. Ze hadden software geschreven die bestanden versleutelde en pas na betaling werden vrijgegeven.