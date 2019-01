Ontspannen, niet saai en zwoel, niet té sexy

‘Feel the bass,” zingt Steve Spacek zacht. „Hopefully I can take you to outer space.” Ja, die fluisterstem is misschien wel verantwoordelijk voor de space in zijn slaapkamerfunk. Het laagje lucht geeft de noten een wollig randje. De tracks met dik verende hiphopbeats grooven als een malle, maar zijn sober in opzet. Spacek weet clubelementen te mixen met soul en funk. De bassen in ‘Carnival Nigts’ blubberen aangenaam vet over een gebroken beat; syncopische snaararpeggio’s landen op een doffe kick in ‘Shout’. Het resultaat klinkt ontspannen, maar niet saai, zwoel maar niet té sexy. Spacek is onderdeel van Africa Hitech, werkte samen met J Dilla en ziet D’Angelo als voorbeeld. Je hoort zijn ervaring op deze plaat die verscheen op het futuristische soullabel van Floating Points. De raps van Odissee doen denken aan Q-tip en de inbreng van zangeres Natalie Slade, hoog en verlangend, werkt goed. Maar vooral de fluwelen stem van Spacek zelf en zijn verende grooves maken deze plaat.

Pop Steve Spacek Natural Sci-Fi ●●●●●