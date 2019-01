Nederland en zeven andere landen nemen migranten Sea-Watch op

Een groep van acht EU-landen, waaronder Nederland, heeft toegezegd 49 migranten op te nemen die vastzitten op de Middellandse Zee. De migranten verblijven sinds eind december aan boord van twee schepen van de Duitse reddingsorganisatie Sea-Watch. De Maltese premier Joseph Muscat maakte de afspraak woensdag bekend tegenover internationale persbureaus. De schepen mogen aanmeren in Maltese havens.

Voor Kerst werden 32 migranten uit zee gered door het schip Sea Watch 3, dat onder Nederlandse vlag vaart. Op het andere schip verblijven zeventien migranten. De schepen kwamen vast te zitten op zee doordat Italië en Malta hen de toegang weigerden, waarop de kapiteins bleven rondvaren in Maltese wateren. De leefomstandigheden op de schepen verslechterden in de loop der dagen en donderdag wordt stormachtig weer verwacht, waarop Sea-Watch de politiek aanspoorde snel tot een oplossing te komen.

In Beeld: de leefomstandigheden op de Sea Watch 3

Politiek overleg

De afgelopen dagen overlegden Europese landen over wat er moest gebeuren met de opvarenden van de twee schepen. Twaalf landen stonden open voor de opvang van de 49 migranten, maar Malta stelde als eis dat er ook een oplossing werd gevonden voor de 249 migranten die daar al werden opgevangen. De uitkomst is nu dat 220 van hen worden onderverdeeld over de acht EU-lidstaten. Daar wordt gekeken of asiel wordt verleend, of dat de personen in kwestie worden teruggestuurd naar hun land van herkomst.

De migranten worden verder onderverdeeld over Duitsland, Frankrijk, Portugal, Ierland, Roemenië, Luxemburg, Nederland en Italië.