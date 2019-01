Moet ik ouders inlichten over drinkgelag kinderen?

Illustratie Martien ter Veen

Moeder: „Onlangs gaf mijn 14-jarige dochter ’s avonds een feestje bij ons thuis. Er waren in totaal zeven meisjes. Ik zat ondertussen twee uur bij vrienden. Toen ik thuiskwam, sliep de helft al. Het viel me op dat er nauwelijks fris gedronken was en dat al het eten er nog stond. Het stonk naar kots. Ook was er een salontafel met een glasplaat gesneuveld, niemand wist hoe. De aap kwam uit de mouw: ze hadden met z’n allen een fles rum en een fles whiskey leeggedronken. Ook hadden ze sigaretten zitten roken. Het was ver vooruit gepland, door alle meisjes samen.

„In de weken voor het feestje heb ik meerdere malen met mijn dochter en haar vriendinnen gesproken over de gevaren van sterke drank en onmatigheid. Dat is dus verspilde moeite geweest. Moet ik de ouders van de meisjes inlichten? Ik hou niet van klikken, en een van de meisjes heeft griezelig strenge ouders. Misschien krijgt ze wel een klap! Maar ik vind dat ze wel in de gaten gehouden moeten worden. Ik denk dat de meiden het zelf thuis niet vertellen.”

Steun bij elkaar

Bas Levering is hoofdredacteur van Pedagogiek in Praktijk

Bas Levering: „Natuurlijk moet je contact zoeken. Je wilt het als ouder toch weten als je 14-jarige ergens zo aan de sterke drank zit? Het gebeurt wel onder jouw dak. Mogelijk reageert men met een ‘Mijn kinderen doen zoiets niet’, maar dat risico moet je maar nemen. Het is toch het mooiste als ook de ouders elkaar kunnen steunen.

„Maar maak het beslist niet te zwaar. Als je als ouder te maken hebt met kinderen in deze levensfase die níét experimenteren, zijn de problemen waarschijnlijk groter. Ze moeten in deze periode in allerlei opzichten hun grenzen leren kennen, om hun gedrag te leren reguleren. Nu komen ze nog weg met hun fouten, straks niet meer.

„Ik ben zelf op mijn zeventiende heel erg dronken geweest van de rum. Dat is de allerlaatste keer geweest. De kans bestaat dat dit voor deze kinderen ook geldt. Het lijkt me leerzaam om het daar met ze over te hebben.”

Praat met kinderen zelf

Wim Meeus is emeritus hoogleraar Adolescentie aan de Universiteit van Utrecht en Ontwikkelingspsychologie aan de Universiteit van Tilburg.

Wim Meeus: „Ik vind het niet ernstig genoeg om de ouders in te lichten. Ik zou de tieners zelf bijeenroepen en vertellen dat u dit fout vindt en niet wilt dat dit nog eens gebeurt. Dat is een pedagogisch verantwoorde aanpak waarbij u zich verantwoordelijk toont voor het gebeurde.

„In deze levensfase is dit gedrag niet abnormaal. Grenzen opzoeken hoort erbij, en dat doen ze meestal samen met andere pubers. Als iedereen drinkt op een feestje, is het voor 14-jarigen moeilijk daar niet aan mee te doen. Zodra ze een jaar of 16, 17 zijn verandert dat alweer. Kinderen moeten zich in deze fase namelijk niet alleen leren losmaken van ouders, maar ook zelfstandig worden binnen een vriendengroep. De ontwikkeling naar autonomie thuis en in de buitenwereld loopt parallel.

„Dat vraagt van ouders om te superviseren op afstand. Niet je kind op kleine dingen controleren, maar de belangrijke dingen goed in het oog houden: hoe het op school gaat, welke vrienden ze hebben, waar ze uitgaan, hoe laat ze thuis zijn. En natuurlijk ingrijpen als er iets misloopt wat echt belangrijk is. Drank- en drugsgebruik moeten in de gaten worden gehouden, maar liefst van een afstandje.”