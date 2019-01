Juf Ank wordt juf Els in Vlaamse Luizenmoeder

„Halló allemaal, wat fijn dat je er bent…” Wie afgelopen jaar de populaire NPO-serie De Luizenmoeder heeft gezien, kan de rest van dit liedje van juf Ank dromen. Vanaf volgende maand wordt in Nederland het tweede seizoen uitgezonden, in Vlaanderen zullen kijkers woensdagavond voor het eerst kennismaken met de comedyreeks over een basisschool. Commerciële zender VTM zendt niet de originele serie uit, maar een remake met een Vlaamse sterrencast. De basisschool heet niet De Klimop maar De Akker, en juf Ank wordt juf Els (Els Dottermans). Haar liedje is gebleven.

De Luizenmoeder is in Nederland het best bekeken programma van 2018. De ongemakkelijke herkenbaarheid en politiek incorrecte humor sprak vorig jaar veel Nederlanders aan. Over de twee vaders van een geadopteerd Aziatisch meisje zegt juf Ank: „Dat vinden wij niet raar, dat vinden wij alleen maar heel bijzónder!” Datzelfde meisje noemt ze ‘dat kind met die ogen’, en haar zwarte vader ziet ze aan voor schoonmaker. In Nederland is de maatschappij „nogal gepolariseerd”, verklaarde tv-recensent voor het Algemeen Dagblad Angela de Jong het succes dinsdag in Vlaamse krant Het Laatste Nieuws. „De Luizenmoeder bevrijdde Nederland even uit die kramp. In grapvorm konden we plots zeggen wat al lang niet meer mocht.”

Minder dan een maand nadat de serie in Nederland begon, kocht VTM de rechten. Voor welk bedrag is niet bekend.

In de originele serie maakt de net gescheiden moeder Hannah op de nieuwe basisschool van dochter Floor – in Vlaanderen Fleur – kennis met neurotische schooljuf Ank, een goedbedoelende maar ongemakkelijke schooldirecteur die een affaire heeft met hulpmoeder Nancy, en de ‘moedermaffia’ die nauwkeurig bijhoudt of elke ouder zijn taken – om te beginnen het ontluizen van kinderen – wel netjes vervult. Die basis, alle archetypes en zelfs de meeste scènes zijn in de Vlaamse versie bewaard gebleven.

Winterklaas

De reeks is wel wat „vervlaamst”, legt regisseur Maarten Moerkerke telefonisch uit. „Sommige gewoontes, gebruiken en uitspraken hebben we aangepast naar Vlaanderen, een aantal verhaaltjes hebben we bijgestuurd.” Het beste voorbeeld is volgens Moerkerke de ‘Winterklaas’-aflevering, waarin de directeur in een poging politiek correct te zijn Sinterklaas en pieten vervangt door ‘Winterklaas’ en ijsberen. Moerkerke: „De grote lijnen van het verhaal blijven hetzelfde, maar waar de Nederlandse aflevering op rellen uitloopt, eindigt het bij ons in chaos. Die Zwarte Piet-discussie bestaat namelijk wel in Vlaanderen, maar is een stuk minder heftig dan in Nederland.”

Hoewel Nederlanders in Vlaanderen vaak als erg direct gezien worden, houden de „humor, politieke incorrectheid, directheid en eerlijkheid” uit de originele serie volgens Moerkerke gewoon stand. De meeste grappen blijven behouden.

In Nederland was de hype vorig jaar groot, met onder andere mokken en T-shirts. Dat soort promotiemateriaal is nog niet in de maak, zegt Moerkerke. „Succes kun je niet voorspellen, en de verrassing die de serie in Nederland was, is er nu al vanaf.” Het is al bekend dat er een tweede seizoen in Vlaanderen komt. De serie is ook in Duitsland en Hongarije verkocht.