Iran arresteert Amerikaanse ex-marinier

Het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken bevestigt dat Iran een 46-jarige Amerikaanse ex-marinier Michael White “een tijd geleden” heeft gearresteerd in de stad Mashhad. Dat zei een woordvoerder van Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken woensdag volgens persbureau Reuters. Hij zou al in de gevangenis zitten sinds juli vorig jaar.

The New York Times schreef maandag over de zaak. White’s moeder zei in een interview met de krant dat hij op 27 juli vorig jaar zou terugkeren uit Iran via een overstap in Dubai, maar hij kwam nooit aan. Bijna zes maanden later is nog steeds niet duidelijk waarom White is opgepakt.

Pas drie weken geleden hoorde ze van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken dat haar zoon in de Iraanse gevangenis zat. “Het enige wat ik weet is dat hij leeft”, zei Joanne White tegen de krant. White zou zijn Iraanse vriendin bezoeken en had het land volgens zijn moeder al vijf of zes keer eerder bezocht.

Volgens de moeder zouden de Amerikanen een consulair bezoek van de Zwitsers hebben aangevraagd. De Verenigde Staten hebben geen ambassade in Iran, omdat de onderlinge diplomatieke betrekkingen zijn beëindigd na de bezetting van de Amerikaanse ambassade in Teheran in 1979 tijdens de Iraanse revolutie. Daarbij werden tientallen Amerikaanse diplomaten en burgers gegijzeld, die pas na 444 dagen vrij kwamen. De Zwitserse ambassade verleent de consulaire diensten aan de Amerikanen in Iran.