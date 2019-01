Een Canadese vriend die ik tijdens het reizen in Australië heb ontmoet komt mij opzoeken. We struinen door Amsterdam, hij kijkt zijn ogen uit. Enthousiast proeft hij haring, poffertjes en bitterballen, en maakt hij zo veel mogelijk selfies bij grachten en pleinen. Bij de Albert Cuypmarkt blijft hij verrast stilstaan bij een stel reigers die zich vergrijpen aan de etensresten op de hoek van de markt. „Oh my god”, fluistert hij, „are these native animals!?”

Lezers zijn de auteur van deze rubriek. Een Ikje is een persoonlijke ervaring of anekdote in maximaal 120 woorden. Insturen via Een Ikje is een persoonlijke ervaring of anekdote in maximaal 120 woorden. Insturen via ik@nrc.nl