Voor het eerst sinds hij bijna twee maanden geleden werd gearresteerd in Japan was Renault-topman Carlos Ghosn dinsdag weer in het openbaar te zien. Hij verscheen in een hoorzitting in Tokio, aangevraagd door zijn advocaat Motonari Otsuru om de rechter te vragen waarom Ghosn wordt vastgehouden.

Gekleed in een donker pak zonder das, met boeien aan, een touw om zijn middel en plastic sloffen in plaats van schoenen, was de zakenman een schim van hoe hij er voor zijn arrestatie uitzag. Hij is tien kilo afgevallen, vertelde zijn zoon Anthony tegen het Franse weekblad Le Journal du Dimanche; het gevolg van voortdurend verhoor, gebrek aan contact, een onverwarmde isoleercel en schrale maaltijden.

Zijn strijdkracht was hij echter niet kwijt. In een lange verklaring ontkende hij alle aanklachten tegen hem. „Ik ben onschuldig van de beschuldigingen tegen mij”, vertelde Ghosn in het Engels. „Ik ben ten onrechte beschuldigd en wordt onterecht vastgehouden op basis van ongegronde en ongefundeerde beschuldigingen.”

Ghosn werd samen met zijn rechterhand Greg Kelly op 19 november gearresteerd voor het verzwijgen van bijna 39 miljoen euro van Ghosns salaris in financiële verslagen aan de Japanse effectenbeurs.

Japanse officieren van justitie houden verdachten doorgaans in hechtenis voor een periode van tien dagen die vrijwel altijd door de rechter met tien dagen wordt verlengd. Daarna volgen meerdere arrestaties met opnieuw twee periodes van tien dagen hechtenis om de verdachte onder druk te zetten te bekennen. Zo ook bij Ghosn en Kelly: na het verlopen van de eerste periode werden de twee op 10 december wederom gearresteerd met nieuwe beschuldigingen.

Nadat een Japanse rechter besloot deze arrestatieperiode niet te verlengen – een unicum – werd Ghosn op 21 december gearresteerd voor het schenden van de vennootschapswet. Hij zou verliezen op een valutaswap – waarbij twee partijen voor een periode van valuta wisselen – hebben overgedragen aan Nissan, en door Nissan een bedrag van 14,7 miljoen dollar hebben laten overmaken aan het bedrijf van een kennis zonder dat daar werk voor was verricht.

Kelly werd op Eerste Kerstdag al op borgtocht vrijgelaten, Ghosn niet. Voor Ghosn bestaat er een vluchtrisico en hij zou met bewijs kunnen knoeien stelde de rechter dinsdag.

De hoorzitting was enkel ceremonie. Op de vragen van Ghosns advocaat waarom Ghosn werd vastgehouden voor beschuldigingen die feitelijk tegengesproken kunnen worden, antwoordde de rechter enkel dat hij die informatie niet kon geven omdat het onderzoek nog gaande was.

Tegengeluid

Dat antwoord was door de raadsman van Ghosn – voormalig hoofd van de officieren van justitie in Tokio – verwacht. Maar de hoorzitting schonk hem de gelegenheid tot een internationaal mediaspektakel met een persconferentie waar hij Ghosns kant van het verhaal kon delen. Als tegengeluid voor de tot nog toe veelal eenzijdige verslaggeving, voornamelijk gebaseerd op informatie die door justitie is gelekt aan Japanse media.

De overdracht van de valutaswap naar Nissan was slechts tijdelijk, legde de advocaat uit , en kwam met een duidelijke ondertekende overeenkomst tussen Ghosn, zijn bank en Nissan, waarin stond dat de verliezen of winst van de swap voor rekening zouden blijven van Ghosn.

En het bedrag van 14,7 miljoen dollar was voor werk verricht door het bedrijf van Saoedische zakenman Khaled Juffali verklaarde de advocaat. Ghosn had een dealerconflict opgelost, had jarenlang werkzaamheden verricht om de goedkeuring en financiering voor een nieuwe Nissan-fabriek in Saoedi-Arabië te bewerkstelligen, en had investeringen voor Nissan vergaard. De uitleg werd onmiddellijk bevestigd door een persverklaring die Juffali’s bedrijf uitgaf.

De vooruitzichten voor Ghosn zijn niet goed. Het zal waarschijnlijk zeker zes maanden duren voordat de rechtszaak begint, zei zijn advocaat. De kans is groot dat er meer beschuldigingen komen.