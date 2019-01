Hamas pakt 45 Palestijnen op vanwege ‘collaboratie met Israël’

Veiligheidsdiensten van Hamas hebben 45 Palestijnen opgepakt op verdenking van samenwerking met Israël. Dat maakte de Palestijnse groepering die in de Gazastrook aan de macht is woensdag bekend, aldus het Franse persbureau AFP. De verdachten, die door Hamas in verband worden gebracht met een geheime operatie van Israël, worden nu verhoord.

Op 11 november 2018 mislukte in Khan Younis in het zuiden van de Gazastrook een missie van een Israëlische elite-eenheid. Volgens Israël ging het om een inlichtingenmissie gericht op de gewapende tak van Hamas. Toen de soldaten - van wie enkelen verkleed zouden zijn geweest als vrouwen - werden ontdekt, ontstond een gevecht waarbij zeven Palestijnen en een Israëlische militair werden gedood.

Het incident ontketende een reeks represaillemaatregelen en militaire operaties over en weer. Het leidde tot de ernstigste confrontatie tussen Israël en Hamas sinds de oorlog van 2014. Twee dagen later volgde een wapenstilstand.

110 keer de doodstraf

In december werden al zes Palestijnen tot de doodstraf veroordeeld vanwege “collaboratie” met Israël. Volgens het Palestijnse Centrum voor Mensenrechten heeft Hamas ruim honderd inwoners tot de doodstraf veroordeeld sinds het in 2007 aan de macht kwam. Bijna dertig keer werd de straf ook daadwerkelijk uitgevoerd.

Sinds Hamas in 2007 de verkiezingen in de Gazastrook won, hebben de groepering en Israël onderling drie oorlogen uitgevochten in de Gazastrook, waarbij vooral veel Palestijnse slachtoffers vielen. In reactie op de verkiezingswinst van Hamas werd de Gazastrook afgesloten van de buitenwereld, waardoor het gebied met zo’n twee miljoen inwoners voor de import van levens- en geneesmiddelen al jaren afhankelijk is van Israël, dat handel maar mondjesmaat toestaat.