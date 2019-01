Filmoverzicht: ‘The House That Jack Built’ is zinloos saai, genoeg te genieten in Laurel & Hardy-film

●●●●● The House that Jack Built: Drama/horror Met ‘The House That Jack Built’ is Lars von Trier terug. In de film schept hoofdpersoon Jack op over de vele vrouwen die hij heeft vermoord. Von Trier heeft ogenschijnlijk veel te vertellen, maar zegt weinig. Lees de recensie: ‘The House That Jack Built’ is zinloos saai en soms smakeloos Regie: Lars von Trier. Met: Matt Dillon, Bruno Ganz, Uma Thurman, Siobhan Fallon Hogan. In: 29 bioscopen.

●●●●● Genesis 2.0: Documentaire Docu ‘Genesis 2.0’ onderzoekt de mogelijkheid om met moderne technieken uitgestorven diersoorten te laten herleven. Maar de conclusies zijn niet erg helder. Lees de recensie: De wederopstanding van de wolharige mammoet? Regie: Christian Frei, Maxim Arbugaev. In: 21 bioscopen.

●●●●● Stan & Ollie: Biopic De biopic ‘Stan & Ollie’, over het legendarische slapstick-duo in hun nadagen, vervalt gelukkig niet in Hollywoodse zelfverheerlijking. Voor fans en nieuwelingen valt er veel te genieten. Lees de recensie: Laurel & Hardy: tot elkaar veroordeeld tot in de eeuwigheid Regie: Jon S. Baird. Met Steve Coogan, John C. Reilly. In 53 bioscopen.

●●●●● Welcome to Marwen: Drama Een slachtoffer van bruut geweld creëert een eigen fictieve wereld om het helingsproces te bespoedigen. Robert Zemeckis maakte een speelfilm naar dit ware verhaal. Lees de recensie: Veilig in een poppenwereld Regie: Robert Zemeckis. Met: Steve Carell, Leslie Mann, Merritt Wever, Eiza González.

●●●●● Creed II: Boksfilm De Rocky-formule kan nog prima mee, bewees ‘Creed’ in 2015. Maar ‘Creed II’ blijkt zowel voorspelbaar als gekunsteld te zijn. Lees de recensie: Rocky-variant is stroperig en potsierlijk Regie: Steven Caple jr. Met: Michael B. Jordan, Sylvester Stallone, Dolph Lundgren, Tessa Thompson, Florian “The Big Nasty” Munteanu. In: 115 bioscopen

●●●●● Free Solo: Documentaire De docu ‘Free Solo’ volgt met spectaculaire beelden de extreme klimmer Alex Honnold. Samenleven met iemand die geen angst kent, moet hels zijn. Lees de recensie: In het brein van een extreme bergbeklimmer Regie: Jimmy Chin, Elizabeth Chai Vasarhelyi. In: 76 bioscopen