FIFA eist vrijlating vastgezette Bahreinse voetballer

De FIFA heeft zich woensdag bemoeid met het lot van een Bahreinse voetballer die in Thailand wordt vastgehouden. De voetbalbond eist vrijlating van de 26-jarige Hakeem al-Araibi, voormalige international van Bahrein die nu profvoetballer is in Australië. Bahrein wil dat Thailand Al-Araibi uitlevert.

De voetballer, die al vier jaar als vluchteling in Australië verblijft, werd in november in Bangkok vastgezet toen hij naar Thailand op vakantie ging. Interpol had om onduidelijke redenen een opsporingsbevel tegen hem uit laten gaan, wat de internationale politieorganisatie later weer introk. Toch kwam Al-Araibi niet vrij.

In zijn moederland hangt hem een celstraf van tien jaar boven het hoofd omdat de gevluchte voetballer is veroordeeld voor het vernielen van een politiebureau. De profvoetballer ontkent schuldig te zijn. Families van hem en andere voetballers zouden door de autoriteiten zijn gemarteld omdat zij betrokken zouden zijn geweest bij demonstraties tijdens de Arabische Lente. Al-Araibi zegt dat hij vreest in Bahrein ook te zullen worden gemarteld.

De FIFA betwist dat de veroordeling rechtsgeldig is. De voetbalbond wil dat de kwestie rondom Al-Araib “humaan wordt opgelost”, zo stelt de FIFA woensdag in een verklaring. Daarbij roept de FIFA de autoriteiten in Bahrein, Thailand en Australië op in te grijpen zodat Al-Araibi wordt vrijgelaten en terug kan naar Australië. In 2014 vroeg hij daar politiek asiel aan.

Kritiek op voetbalbonden

De Britse krant The Guardian schrijft dat de hoogste baas van de Australische bond FFA, lid van FIFA, woensdag contact heeft gehad met het Bahreinse koningshuis. De bespreking zou plaats hebben gevonden in de Verenigde Arabische Emiraten en onder meer de directeur van de Australische voetbalfederatie zou gepleit hebben voor Al-Araibi’s toekomst in Australië. De FFA en FIFA kregen de afgelopen weken veel kritiek te verduren omdat beide zich aanvankelijk niet leken te bemoeien met de kwestie, schrijft The Guardian.

De Australische minister van Buitenlandse Zaken, Marise Payne, heeft woensdag aangekondigd naar Thailand te zullen reizen om daar te overleggen over Al-Araibi.