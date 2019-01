Componist Hector Berlioz is een dichter en romancier in klank. In Harold en Italië speelt de solerende altviool eerder een personage dan een instrument, en wel de zwervende jonker uit Lord Byrons gedicht ‘Childe Harold’s Pilgrimage’. In dirigent François-Xavier Roth en altvioliste Tabea Zimmermann vindt het concert ideale vertellers, die de luisteraar meevoeren op een fascinerende tocht door Italië. Zimmermann zette in het verleden al een standaardversie neer met Berlioz-kenner Colin Davis, maar met zijn vroegere leerling Roth overtreft zij die nu.

Bariton Stéphane Degout zingt de geheimenisvolle liederen uit de cyclus Les Nuits d’été, meestal het mysterieuze domein van mezzosopranen. Maar ook Degouts donkere stem plooit zich soepel rond de rijke woorden van dichter Théophile Gautier over leven, liefde en dood in al hun beeldschone vermommingen.