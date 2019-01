EU besluit tot ad hoc verdeelsleutel migranten

Een „rottig” besluit, zo noemt staatssecretaris Mark Harbers (Asiel, VVD) het besluit van Nederland om zes migranten van het schip Sea-Watch op te nemen. Het is ook, zegt hij, de laatste keer dat Nederland mensen van het schip overneemt. „Een volgende keer zullen ze waarschijnlijk nog veel langer ronddobberen, want dan doet Nederland níet mee.” Harbers zegt vooraf eisen gesteld te hebben aan de opvang. „Voor ons was het belangrijk dat er meer dan vijf lidstaten mee zouden doen, en dat die ook geografisch verspreid zijn. Het kan niet zo zijn dat alleen landen uit Noordwest-Europa mensen opvangen.” Harbers baalt er van dat het om een ad-hocoplossing gaat.

Dat gaat volgens hem ten koste van een structurele oplossing. „Waar ik me echt druk om maak, is dat het op deze manier niet verder kan gaan in Europa. Dat hebben we vorig jaar zomer al gezien, en toen leek die structurele oplossing nabij. Maar juist omdat er steeds landen zijn die zeggen: laat mensen maar hier komen, gaat die structurele oplossing steeds verder op de lange termijn.”

Verdeelsleutel

De afgelopen drie weken waren “geen hoogtepunt” van Europa, oordeelde Eurocommissaris Dimitris Avramopoulos, verantwoordelijk voor migratie. Zo lang kostte het de Europese Unie een akkoord te vinden over de opvang van enkele honderden migranten die de afgelopen weken via de Middellandse Zee Europa bereikten. Na lange onderhandelingen werd woensdag een verdeelsleutel bereikt. Acht landen, waaronder Nederland, nemen in totaal 180 mensen op in hun nationale asielprocedure.

Pas na dit akkoord liet Malta woensdag 49 mensen aan land die sinds 22 december op de Maltese wateren dobberden op twee boten van de Duitse reddingsorganisatie Sea Watch. De migranten waren eerder geweigerd door Italië, waar minister van Binnenlandse Zaken Matteo Salvini zich laat voorstaan op een onverbiddelijke weigering migranten op te vangen.

Uiteindelijk was er een slechte weersvoorspelling voor donderdag nodig, met storm, om de impasse te doorbreken.

Onenigheid binnen de EU

Het incident is nog altijd een echo van de migratiecrisis in 2015, toen honderdduizenden asielzoekers over de zee een weg naar Europa zochten. Intussen is het aantal asielzoekers via de Middellandse Zee weer terug op pre-crisisniveau, maar wordt de Unie het nog altijd niet eens over een alternatief voor de Dublin-afspraken dat migranten asiel moeten aanvragen in de lidstaten van aankomst.

Sindsdien kan elke boot met migranten die een lidstaat weigert, uitlopen op koortsachtige onderhandelingen in Brussel. Volgens Avramopoulos, die de laatste dagen het initiatief naar zich toetrok, is zijn team “dag en nacht” bezig geweest om een oplossing te vinden voor de 49 voor de kust van Malta. Hij had woensdag lof voor Malta met zijn 450.000 inwoners: “De kleinste lidstaat heeft de grootste solidariteit getoond”.

Zes mensen

Maar niet na enige pressie. Premier Josep Muscat van Malta weigerde de 49 aan land te laten zolang andere lidstaten niet óók instemden met de opvang van 249 andere migranten die Malta de laatste weken uit zee had op gepikt. Het was voor hem een principekwestie: Malta is te klein om de Italiaanse harde lijn te compenseren.

Uiteindelijk is nu afgesproken dat behalve de 49 nog 131 over de acht lidstaten worden verdeeld – waaronder overigens ook Italië. Duitsland en Frankrijk nemen de meeste asielaanvragen in behandeling: elk zestig. Voor Nederland gaat het om zes mensen. Voor 44 overige asielzoekers helpen instellingen van de Europese Unie Malta met hun terugzending naar Bangladesh, dat als veilig is aangemerkt in de EU.

Volgens Avramopoulos toont het incident opnieuw aan dat de Unie snel een politiek akkoord over nieuwe Europese asielregels nodig heeft. Na een principe-afspraak op de Europese top in juni vorig jaar lukte het lidstaten onder voorzitterschap van Oostenrijk niet de afspraken uit te werken.

In afwachting daarvan zijn volgens de Europese Commissie nu “tijdelijke arrangementen” nodig om niet iedere keer opnieuw te moeten onderhandelen. Daarvoor kwam woensdag bijval van de Duitse regering. Minister van Europese Zaken Michael Roth pleitte voor een “ad hoc verdelingsmechanisme”. Daaraan moeten dan maar alleen de lidstaten meewerken die willen, vindt hij. De gang van zaken de afgelopen weken noemde hij op Twitter een „bewijs van armoede voor Europa.”