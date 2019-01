Deze jongen ligt half in foetushouding, zijn bovenlijf gewikkeld in een oude lap. Hij moet een jaar of zes zijn. De jongen is uitgeput. Het kan hem niets schelen wat er om hem heen gebeurt, schrijft Gutiérrez. De fotograaf zag hoe het kind ging liggen bij de ingang van een zakencentrum ten oosten van Caracas. "Eerst groette hij wat leeftijdgenoten die met kartonnen dolken speelden. Daarna stak hij zijn armen in zijn kleren en ging slapen." Hoe het jongetje heet weet Gutiérrez niet.

Miguel Gutiérrez/EPA