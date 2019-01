De voorzichtige snik van Rosanne Cash

Rosanne Cash, nu 63 en oudste dochter van wijlen Johnny Cash, werkt gestaag aan haar carrière. Haar nieuw album She Remembers Everything is een klassiek en liefdevol klinkend eerbetoon aan de countrystijl.

Ze voert die stijl sober uit, zonder banjo’s of gejodel, maar geeft nu en dan ruimte aan een volbloedige gitaarsolo, en laat een voorzichtige snik horen in haar verder heldere stem. Ze kan ook gemeen klinken, als ze de man beschimpt voor wie ze ‘haar naam opgaf’. Of soms net zo warmbloedig als de steelguitar die het ingetogen ‘Nothing But The Truth’ opsiert.

Er is een glansrol voor Elvis Costello die als een duivel tevoorschijn springt in het nummer ‘8 Gods Of Harlem’, en snerend een ‘school shooting’ betreurt. Rosanne is eerlijk en ontwapenend en heeft oog voor het lot van de minderbedeelden. Ze is bovenal een Cash.