Theresa May terug naar het Lagerhuis voor debat

Volgende week, op dinsdag 15 januari, stemt het Britse Lagerhuis over de Brexitdeal tussen het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie. De komende dagen moet premier Theresa May het akkoord opnieuw verdedigen in het parlement. De stemming was eigenlijk gepland in december, maar toen was duidelijk dat veel parlementariërs ontevreden waren met de deal. May besloot de stemming door te schuiven en bij Europese leiders te vragen om aanpassing.

Maar in de tussentijd lijkt er, zowel aan de tekst van de deal als aan de standpunten van de Britse Lagerhuisleden, weinig te zijn veranderd. Dinsdagmiddag wordt in het Lagerhuis begonnen met de laatste serie debatten over het akkoord. Lees het nieuwste stuk van NRC-correspondent Melle Garschagen:

Ken je die van de grote Brexit-truc?