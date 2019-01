Belgische politie arresteert nieuwe verdachte aanslagen Parijs

België heeft opnieuw iemand aangehouden in verband met de terreuraanslagen in Parijs in 2015. Dat heeft het federale parket woensdag bevestigd naar aanleiding van berichtgeving in Belgische media.

De Brusselaar, Mohamed E., is vlak voor Kerst aangehouden. Het parket verdenkt hem ervan betrokken te zijn geweest bij “wapenleveringen” aan de aanslagplegers. Een woordvoerder van het federale parket in België zegt dat het ging om kalasjnikovs, geweren die ook bij de aanslag werden gebruikt. Hij wordt beschuldigd van “deelname aan een terroristische organisatie”, citeert persbureau AFP.

E. had volgens de Belgische media ook veel in contact met Mohamed Bakkali, een 31-jarige Belg die twee weken na de aanslagen werd aangehouden. Hij is begin vorig jaar overgeleverd aan de Franse justitie. Bakkali wordt gezien als degene die de belangrijkste “logistieke” voorbereidingen trof voor de aanslagen.

Vijftien verdachten

Bij de aanvallen op de concertzaal Bataclan en in omliggende straten in een uitgaanswijk in Parijs kwamen op 13 november 2015 130 mensen om. Er vielen 350 gewonden. De aanslagen zijn de zwaarste op Franse bodem. De terreurgroep Islamitische Staat (IS) eiste de verantwoordelijkheid op.

In het onderzoek naar de aanslag en de verantwoordelijke terreurcel is bekend geworden dat de meeste voorbereidingen in België werden getroffen. Belgische autoriteiten spitsen het onderzoek nu toe op wapenhandel, laat het parket weten. Zo is ook E. in beeld gekomen. De Franse justitie doet momenteel nog onderzoek naar vijftien verdachten die in verband worden gebracht met de aanslagen in Parijs. Het onderzoek tegen de verdachten moet binnen een jaar zijn voltooid, daarna begint het proces.

Autopsierapporten van aanslagen in Brussel

De aanslagplegers in Parijs maakten deel uit van hetzelfde terreurnetwerk als de mannen die zichzelf in maart 2016 opbliezen op het Brusselse vliegveld Zaventem.

Belgische media berichten woensdag ook over een arrestatie in het onderzoek naar de diefstal van de autopsierapporten van slachtoffers van die aanslagen. De harde schijf met die informatie werd vorige week donderdag gestolen uit het parketgebouw in Brussel. Nieuwsdienst Belga meldt dat de daarvoor opgepakte verdachte een 27-jarige teruggekeerde Syriëganger is. Hij werd in 2016 veroordeeld tot vijf jaar cel voor lidmaatschap van een terreurgroep. Sinds vorig jaar is hij voorwaardelijk vrij.